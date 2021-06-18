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小豬羅志祥認購10台HFNC救命神器 首站送2台給故鄉醫院

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
藝人侯昌明（右三）、曾雅蘭（右二）夫婦送2台HFNC到衛生福利部基隆醫院，由院長林慶豐（左三）代表收下並表達謝意。圖／基隆醫院提供
藝人侯昌明（右三）、曾雅蘭（右二）夫婦送2台HFNC到衛生福利部基隆醫院，由院長林慶豐（左三）代表收下並表達謝意。圖／基隆醫院提供

藝人「小豬」羅志祥認購10台HFNC高流量氧氣鼻導管全配系統，分送數家醫院。第一站委由藝人侯昌明、曾雅蘭夫婦送2台到衛生福利部基隆醫院，希望有助故鄉的醫護人員對抗病毒，照護病患。

基隆醫院院長林慶豐代表同仁謝謝侯昌明夫婦和羅志祥的協助，他說，選擇基隆醫院當第一站很有代表性，因為基隆是台灣頭，「頭對了，後面就會對」。HFNC是救命設備，也是醫院急迫需要的設備，感謝藝人等善心人士的捐助，希望台灣早一點脫離疫情警戒，回到正常生活。

侯昌明說，這波疫情衝擊，醫療院所和第1線醫護人員是最辛苦的，每一分、每一秒都和病人並肩與病毒作戰，冒了很多的風險。全台很多的善心人士資源一直湧入醫院，但有些醫院還是沒有充足的醫療資源。

侯昌明說，大家在了解狀況之後，覺得這件事不能再等待，因為醫護人員在第一時間沒有得到充足的物資，沒法上場作戰，所以用最快的速度略盡棉薄之力。昨天送到基隆醫院這2台HFNC高流量氧氣鼻導管全配系統，是在地藝人小豬羅志祥的心意。

羅志祥捐助10台HFNC，第一站先送到基隆醫院。曾雅蘭說，基隆是羅志祥的家鄉，他希望能為家鄉盡一點心力。大家希望以實際的行動支持醫護人員，讓醫護人員更有信心，在第一線照護病患。

藝人侯昌明（右三）、曾雅蘭（右二）夫婦送2台HFNC到衛生福利部基隆醫院，由院長林慶豐（左三）代表收下並表達謝意。圖／基隆醫院提供
藝人侯昌明（右三）、曾雅蘭（右二）夫婦送2台HFNC到衛生福利部基隆醫院，由院長林慶豐（左三）代表收下並表達謝意。圖／基隆醫院提供

基隆 醫護人員 疫情

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