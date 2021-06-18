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醫師捐基隆港警500個防護面罩 他大學首份薪就捐白米

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
陳昱翔捐基隆港警500個防護面罩，他大學首份薪就捐白米。記者游明煌／翻攝
陳昱翔捐基隆港警500個防護面罩，他大學首份薪就捐白米。記者游明煌／翻攝

新冠疫情仍嚴峻，中華民國長期照護推廣協會理事長陳昱翔，也擔任醫師的他，昨下午體恤在邊境第一線的基隆港警察總隊員警辛勞，捐贈防護面罩500頂、手套100盒及口罩40盒。他熱心公益，大學在醫院實習領到第一份薪水2萬元，就買了70包共350公斤的白米捐給弱勢家庭

基隆港務警察總隊總隊長林武宏說，陳昱翔熱心公益，帶領著長照協會長期照護弱勢團體，疫情期間力挺警方防疫物資，強化警方防疫能量，執勤時能多一份安全。

林武宏表示，陳昱翔從國中開始就和父母隨慈濟、紅十字會到處當志工，在慈濟大學求學和實習期間，陳昱翔看到許多原住民長輩行動不便清苦過活，想要幫助的心油然而生。

陳昱翔在醫院實習領到第一份薪水2萬元，就買了70包共350公斤的白米，捐給花蓮市公所分送給弱勢家庭。

陳昱翔說，他只是做該做的事，他自己常載送物資到偏鄉送白米、麵條、棉被、沐浴乳、尿布等，就是要幫忙弱勢家庭，後來他成立中華民國長期照護推廣協會帶領志工，一起為有長照需求的家庭提供協助和諮詢。

陳昱翔常利用假日到第一線探視受助者和家屬，一個月跑80戶，而警察服務民眾站在第一線，他能體會警察的辛苦，所以捐助防疫物資。

警察 基隆港 弱勢家庭

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