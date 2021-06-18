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基隆樂利二街半夜5米路樹傾倒占路 連夜鋸樹2小時排除
基隆市安樂區壯觀里樂利二街62巷，今天凌晨2點多，有一棵近5公尺路樹突然倒塌，壓過半個馬路，幸好現場沒有用路人受傷，但占據一半以上馬路，市議員鄭愷玲獲報到場協助，區公所、警方等單位到場處理，連夜把大樹鋸除，讓今天上午出門上班的民眾沒有受阻，凌晨4點就可通行。
市議員鄭愷玲說，今天凌晨2點，她接獲御花園社區及派出所消息，壯觀里樂利二街62巷，有一棵近5公尺路樹倒塌壓過半個馬路，還好現場沒有用路人受傷。市警第四分局安樂派出所長羅軒偉率員警馬上到場協助指揮，壯觀里長楊添發及里幹事也都在第一時間通報。
鄭愷玲說，因為時間很晚，是在半夜2點多的關係，她的服務團隊及里長都在現場協助，搶修人員也到場，她擔心今天一早的上班時間，壯觀里唯一一條合法道路無法順暢通行，影響大家上班時間，特別請安樂派出所同仁協助指揮交通。
到了清晨4點，搶修快完成，她向受到電鋸馬達聲吵醒的民眾說抱歉，現場已由專業團隊協助將大樹先鋸開，並清掃完成，白天會再來將樹木斷枝載走。她感謝安樂區林區長、四分局副分局長也都到現場關心，與她的服務團隊從凌晨2點到4點排除狀況。
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