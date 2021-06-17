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體恤北榮蘇澳暨員山分院醫護 企業獻愛心慨捐防疫物資

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳區漁會總幹事陳春生捐贈200份水果餐盒。圖／北榮蘇澳暨員山分院提供
蘇澳區漁會總幹事陳春生捐贈200份水果餐盒。圖／北榮蘇澳暨員山分院提供

國內疫情嚴峻之下，各界出錢、出力、出物資，企業和社會一同齊心抗疫。為了守護前線醫護人員、體恤其辛勞，武商集團總裁吳詔豪、善心人士許太太，今天在宜蘭縣議會副議長陳漢鍾、蘇澳區漁會總幹事陳春生牽線之下，聯合捐贈防疫物資給北榮蘇澳暨員山分院，並由院長程文祺親自受贈。

武商集團和善心人士許太太獻愛心，防疫物資分別為2000顆普力600二氧化氯消毒錠、2台空氣淨化大型水冷扇設備，而陳春生也加入送暖行列，捐贈200份水果餐盒，他們希望藉此表達對醫護人員感謝之意。

程文祺代表致謝並表示，面對新冠肺炎疫情的威脅，武商集團為第一線的醫護同仁及民眾構築最堅強的防疫陣線，也讓院方在落實傳統清消之餘，搭配輔助消毒工具，能達到更快、更好的效果。

陳漢鍾說道，「防疫、抗疫不再只是第一線醫護人員的工作，更是需要所有國人的配合與努力。」對於善心人士慷慨解囊捐物資，他表示善舉令其感動，也呼籲民眾體恤醫護工作者，並配合政府防疫措施。

武商集團總裁吳詔豪、善心人士許太太，以及蘇澳區漁會總幹事陳春生，聯合捐贈防疫物資助醫護。圖／北榮蘇澳暨員山分院提供
武商集團總裁吳詔豪、善心人士許太太，以及蘇澳區漁會總幹事陳春生，聯合捐贈防疫物資助醫護。圖／北榮蘇澳暨員山分院提供
院長程文祺致贈感謝狀予武商集團。圖／北榮蘇澳暨員山分院提供
院長程文祺致贈感謝狀予武商集團。圖／北榮蘇澳暨員山分院提供

醫護人員 疫情

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