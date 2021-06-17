基隆80歲長者注射疫苗時間地點公布 意願書記得先填好

基隆市在19、20日開放80歲（原住民70歲）以上長者施打新冠肺炎AZ疫苗，基隆市長林右昌今天公布7個行政區施打地點，以及各里排定的時間，提醒符合資格的長者帶通知單、健保卡跟已簽名的接種評估意願書，前往施打地點接種疫苗。

基隆市在15、16日為85歲以上長者施打疫苗，注射率為64.1%。 第二波施打對象是80歲（原住民70歲）以上長者，統計全市人數8312人，各區公所及里長今天開始分送疫苗施打通知單。上一波未完成施打的85歲以上長者，也可以在19、20日前往各施打站注射疫苗。