基隆80歲長者注射疫苗時間地點公布 意願書記得先填好
基隆市在19、20日開放80歲（原住民70歲）以上長者施打新冠肺炎AZ疫苗，基隆市長林右昌今天公布7個行政區施打地點，以及各里排定的時間，提醒符合資格的長者帶通知單、健保卡跟已簽名的接種評估意願書，前往施打地點接種疫苗。
基隆市在15、16日為85歲以上長者施打疫苗，注射率為64.1%。 第二波施打對象是80歲（原住民70歲）以上長者，統計全市人數8312人，各區公所及里長今天開始分送疫苗施打通知單。上一波未完成施打的85歲以上長者，也可以在19、20日前往各施打站注射疫苗。
林右昌說，各行政區施打地點為中正區：區公所7樓禮堂。仁愛區：區公所6樓禮堂。信義區：市立體育館2樓。中山區：中山高中體育館。安樂區：建德國小活動中心、武崙國小穿堂、安樂國小活動中心。七堵區：七堵火車站光明路側、百福國中活動中心。暖暖區：碇祥里民活動中心。
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