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基隆80歲長者注射疫苗時間地點公布 意願書記得先填好

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天公布7個行政區80歲以上長者施打疫苗地點，以及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天公布7個行政區80歲以上長者施打疫苗地點，以及各里排定的時間。圖／基市府提供

基隆市在19、20日開放80歲（原住民70歲）以上長者施打新冠肺炎AZ疫苗，基隆市長林右昌今天公布7個行政區施打地點，以及各里排定的時間，提醒符合資格的長者帶通知單、健保卡跟已簽名的接種評估意願書，前往施打地點接種疫苗。

基隆市在15、16日為85歲以上長者施打疫苗，注射率為64.1%。 第二波施打對象是80歲（原住民70歲）以上長者，統計全市人數8312人，各區公所及里長今天開始分送疫苗施打通知單。上一波未完成施打的85歲以上長者，也可以在19、20日前往各施打站注射疫苗。

林右昌說，各行政區施打地點為中正區：區公所7樓禮堂。仁愛區：區公所6樓禮堂。信義區：市立體育館2樓。中山區：中山高中體育館。安樂區：建德國小活動中心、武崙國小穿堂、安樂國小活動中心。七堵區：七堵火車站光明路側、百福國中活動中心。暖暖區：碇祥里民活動中心。

基隆市仁愛區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市仁愛區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市中正區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市中正區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市七堵區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市七堵區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市安樂區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市安樂區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市暖暖區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市暖暖區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天公布7個行政區80歲以上長者施打疫苗地點，以及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天公布7個行政區80歲以上長者施打疫苗地點，以及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市中山區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市中山區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市信義區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供
基隆市信義區80歲以上長者施打疫苗地點及各里排定的時間。圖／基市府提供

AZ疫苗 基隆 原住民

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