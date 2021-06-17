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自購80萬劑BNT疫苗 林明溱：8月完成先期準備後送件

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣長林明溱表示，今年8月盛弘醫藥將完成先期準備後送件，希望中央能核發緊急授權，讓疫苗採購能愈快愈好。記者黑中亮／攝影
南投縣長林明溱表示，今年8月盛弘醫藥將完成先期準備後送件，希望中央能核發緊急授權，讓疫苗採購能愈快愈好。記者黑中亮／攝影

南投縣長林明溱今天指出，很高興郭董採購BNT輝瑞疫苗已見曙光，縣府早已自籌新台幣6.4億元，委託盛弘醫藥準備代理購買80萬劑輝瑞BNT疫苗，目前期待中央、地方及藥商的共同合作，今年8月將完成先期準備後送件，未來希望中央能給予核發緊急授權，讓疫苗採購能愈快愈好。

林明溱說，南投縣政府委託盛弘醫藥採購BNT輝瑞疫苗，目前藥商仍在接洽中，看到郭董的疫苗採購有進展，認為中央政府若能夠開放的話，相信當前中央考量目前國內疫苗不足，應該慢慢的也會開放；而盛弘醫藥預定今年8月會提出申請，很多先期的工作要做，做為一個代理商各方面連繫外，取得同意後才能送件到美國或德國，才能拿到原廠的出廠證明書。

林明溱指出，最近雖有日本贈送124萬劑AZ疫苗，美國有意捐贈75萬劑疫苗，但國內包括佛光山、鴻海創辦人郭台銘申請採購疫苗案，目前都還沒有獲得中央的緊急授權，看到縣民近來對接種AZ疫苗的殷殷期待，他希望疫苗的到來愈快愈好；另民眾反應對接種輝瑞疫苗的注射較安心，不會有很大的副作用，強調6.4億元就是準備購買80萬劑輝瑞BNT疫苗，給縣民施打。

據了解，花蓮縣政府也與敏盛醫療集團的盛弘醫藥共同簽署MOU，委託購買65萬劑WH0認證的嬌生、莫德納、AZ 、BNT輝瑞疫苗，將供花蓮鄉親免費施打，目前盛弘醫藥依照「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」，尚需送8項資料包括：執行計畫書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈及倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限、國外上市證明或替代文件。

新冠疫苗 林明溱 輝瑞

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