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林右昌回應熱區廣篩：若量能足夠 沒預約也會安排採檢

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌說，社區篩檢站採檢規定的範圍跟對象已放寬，民眾到現場，只要量能足夠就會安排採檢。圖／基市府提供
基隆市長林右昌說，社區篩檢站採檢規定的範圍跟對象已放寬，民眾到現場，只要量能足夠就會安排採檢。圖／基市府提供

基隆市中山區、仁愛區每萬人確診率直逼雙北，市議員王醒之建議做熱區廣篩，找出隱藏在社區內的感染者。基隆市長林右昌今天表示，基隆是一個大生活圈，防疫不用分行政區。基隆社區篩檢站已某種程度開放，民眾到現場，只要量能足夠，還是會安排檢採。

王醒之說，依15日的數據計算，中山區有60人確診，每萬人確診率12.99人。仁愛區50人確診，每萬人確診率11.74人，直逼雙北，建議市府視為熱區廣篩。基隆確診者致死率超過全國平均值，可能原因是基隆的篩檢數量不足，確診人數被低估，加上年長者死亡人數增加，致死率自然升高。

林右昌說，篩檢有快篩和PCR兩種，原則上基隆沒有採取快篩，都是精準打擊，絕大多數採用PCR。基隆雖然分成7個行政區，實際上是大生活圈，所以不用分行政區，不要像台北萬華一樣被標籤化。

林右昌說，所謂撲滅社區熱點，會去找出確診者比較有集中趨勢的地方，匡列後通知民眾到篩檢站採檢，並視防疫需要部分擴大，針對更多人篩檢。

林右昌說，現在篩檢站採檢規定的範圍跟對象，已經放得很寬，只要民眾覺得有風險，有疑慮，有篩檢的必要性，就可以跟篩檢站預約採檢。篩檢站事實上已經某種程度開放，沒預約民眾到現場，只要量能足夠，還是會安排採檢。

衛生局長吳澤誠表示，致死率和年齡跟慢性病比較有關，篩檢能量並沒有直接相關性。擴大篩檢最主要的目的，是要找出無症狀感染者，預防他在社區傳播。

基隆市長林右昌說，社區篩檢站採檢規定的範圍跟對象已放寬，民眾到現場，只要量能足夠就會安排採檢。圖／取自林右昌臉書直播畫面
基隆市長林右昌說，社區篩檢站採檢規定的範圍跟對象已放寬，民眾到現場，只要量能足夠就會安排採檢。圖／取自林右昌臉書直播畫面
基隆市長林右昌說，社區篩檢站採檢規定的範圍跟對象已放寬，民眾到現場，只要量能足夠就會安排採檢。圖／基市府提供
基隆市長林右昌說，社區篩檢站採檢規定的範圍跟對象已放寬，民眾到現場，只要量能足夠就會安排採檢。圖／基市府提供

基隆 篩檢站 林右昌

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