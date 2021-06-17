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宜蘭連續3天零確診 輪到82歲以上長者打疫苗
宜蘭縣接連3天零確診，疫情逐漸控制，縣政府今接獲中央再撥補9千劑疫苗，可以把施打年齡層向下延伸，下周安排82歲至87歲(原民住65歲至77歲)長者陸續接種疫苗。鄉鎮市公所這兩天會把施打疫苗通知單送到各家戶，請長者按照時間前往接種。
縣長林姿妙表示，宜蘭日前獲撥1萬5千劑AZ疫苗，昨天下午開始為88歲以上(原住民78歲以上)長者提供接種服務，共完成3363人接種疫苗，長者接種率六到七成；由於縣府今天又獲撥疫苗，接下來要把82歲以上的長者納入施打對象。
全台各地這兩天陸續共有一、二十名長者施打疫苗後猝死，是否影響長輩的施打意願？縣政府衛生局表示，死亡原因是否與打疫苗有關？尚待釐明，今天尚看不出來長輩有因此退打或緩打的狀況。
根據縣衛生局統計注射地點包含溪北、溪南接種中心及各鄉鎮衛生所，昨天溪北接種站服務726人、溪南接種站服務518人、各鄉鎮衛生所服務742人，以及長照機構服務1377人(住民963人及工作人員414人)，總共完成3363人；從15日開打到昨天，累積接種6746人。
宜蘭今天收到中央撥補9千劑疫苗，縣府規畫下周可以為82歲至87歲(原民住65歲至77歲)長者提供疫苗接種服務，接種分流措施將比照上一波規定，衛生局請民眾留意身分證號碼「最後一碼對應注射日期、尾數倒數第二碼對應注射時段」。
民政系統的村、里幹事會陸續發放施打疫苗通知單，民眾如有問題，可再接到通知單後，向所屬的鄉鎮市衛生所詢問。目前沒有開放民眾自主預約接種疫苗，請大家配合縣府規畫的接種期程及順序。
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