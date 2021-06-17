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疫情嚴峻不忘家鄉 中職球星周思齊送防疫物資到花蓮

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
周思齊創辦的球芽基金，結合保健食品品牌，送物資到花蓮光復鄉馬太鞍部落，由縣議員蔡依靜（右2）等在地族人分送到弱勢家戶手中。圖／球芽基金提供
周思齊創辦的球芽基金，結合保健食品品牌，送物資到花蓮光復鄉馬太鞍部落，由縣議員蔡依靜（右2）等在地族人分送到弱勢家戶手中。圖／球芽基金提供

新冠肺炎疫情持續，出身花蓮光復鄉的中華職棒球星周思齊為了支持家鄉防疫工作，以他創辦的球芽基金結合保健品牌，將營養補給品、乾洗手等防疫及保健物資送到光復，由縣議員蔡依靜Lamen Panay等部落族人一起分送弱勢家戶。

周思齊是中信兄弟隊的知名球員，從小在光復鄉馬太鞍部落長大，成立球芽基金，致力於關懷花蓮地區基層棒球的教育、棒球文化傳承等議題。

在疫情爆發後，周思齊即與馬太鞍部落族人聯繫，表示要結合保健品牌HAC，贈送醫療用口罩、乾洗手、維生素C口含錠與蛋白質營養補充品等物資。其中部分送給花蓮基層棒球隊，讓目前分流、自主訓練的小朋友有足夠的防疫與營養品，其餘則要送到部落弱勢族人手中。

球芽基金與HAC援贈的首批物資，包括營養補給品30大箱共720瓶、維生素C含錠440包、乾洗手360瓶，近日送到部落，由蔡依靜Lamen Panay攜手馬太鞍子弟、足球國腳王湘惠，及王湘惠的父親光復鄉大馬村長王梓安，還有大平村長李金土、部落會議主席蔡義昌等人，陸續分送到30戶弱勢部落族人手中。

周思齊表示，他在部落長大深知偏鄉就醫不便，醫療資源十分有限，若族人有比較重大的疾病，要到市區大醫院就醫都花1小時車程。他認為，在偏鄉防疫資源不如市區容易取得的情況下，防疫工作就變得重要，因此送物資回鄉，也藉此拋磚引玉，呼籲各界一起關心偏鄉防疫及醫療問題。

蔡依靜Lamen Panay說，周思齊在疫情嚴峻時不忘回饋家鄉，族人非常感謝。球芽基金允諾還會提供醫用口罩及防護面罩給部落及防疫站，若還有下一波物資送達，也會再分送給鄉內弱勢戶及防疫站。

周思齊創辦的球芽基金，結合保健食品品牌，送防疫及保健物資到他出身的花蓮光復鄉馬太鞍部落。圖／球芽基金提供
周思齊創辦的球芽基金，結合保健食品品牌，送防疫及保健物資到他出身的花蓮光復鄉馬太鞍部落。圖／球芽基金提供
周思齊創辦的球芽基金，結合保健食品品牌，送物資到花蓮光復鄉馬太鞍部落，由縣議員蔡依靜等在地族人分送到弱勢家戶手中。圖／球芽基金提供
周思齊創辦的球芽基金，結合保健食品品牌，送物資到花蓮光復鄉馬太鞍部落，由縣議員蔡依靜等在地族人分送到弱勢家戶手中。圖／球芽基金提供

疫情 偏鄉 口罩

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