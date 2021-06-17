快訊

占全國確診死亡數一半 侯友宜：新北染疫身亡者發10萬慰問金

醫護比長者多...多名長輩接種後猝逝 高市似出現緩打潮

基隆廟口夜市旁仁四路漏水嚴重 趁疫情今汰換40年舊管

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆廟口夜市旁仁四路漏水嚴重，趁疫情今汰換40年舊管。圖／童子瑋提供
基隆廟口夜市旁仁四路漏水嚴重，趁疫情今汰換40年舊管。圖／童子瑋提供

基隆廟口夜市旁的仁四路，俗稱少將腳的地方，因自來水管線老舊漏水嚴重，自來水公司利用疫情期間進行汰換舊管工程，預計30個工作天完工。

市議員童子瑋今天上午與自來水公司第一區處秘書林志雄，前往仁四路視察自來水管線汰換工程。童子瑋說，此路段的汰換工程是2年前向自來水公司爭取經費，去年匡列預算，今年利用疫情期間進行汰換工程，感謝自來水公司與市政府的支持與配合。

童子瑋表示，2年前除夕夜當天，接獲仁四路少將腳居民反映，在圍爐的當天家中竟然沒有自來水可使用，經查才發現，該地區的自來水幹管多處漏水，加上用水量倍增，使得自來水加壓也無法將水送到地勢較高的住家，當時他就向自來水公司爭取管線汰換工程，希望改善當地住戶的民生用水。

童子瑋說，汰換後水管採用耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管，耐用年限長達40年以上，用戶外線亦採用不鏽鋼波狀管，除了降低漏水風險，更可穩定區域供水，工程範圍是愛四路接仁四路，從好兒童玩 具店到金瓜石打金店這段，已取得市政府路權單位同意及夜市及市場相關單位認同。

附近居民及攤商表示，此次能汰換40年以上舊管，可以改善漏水，地方都很認同，也期待已久。

基隆廟口夜市旁仁四路漏水嚴重，趁疫情今汰換40年舊管。圖／童子瑋提供
基隆廟口夜市旁仁四路漏水嚴重，趁疫情今汰換40年舊管。圖／童子瑋提供
基隆廟口夜市旁仁四路漏水嚴重，趁疫情今汰換40年舊管。圖／童子瑋提供
基隆廟口夜市旁仁四路漏水嚴重，趁疫情今汰換40年舊管。圖／童子瑋提供
基隆廟口夜市旁仁四路漏水嚴重，趁疫情今汰換40年舊管。圖／童子瑋提供
基隆廟口夜市旁仁四路漏水嚴重，趁疫情今汰換40年舊管。圖／童子瑋提供

漏水 童子瑋 疫情

延伸閱讀

無尾巷阻隔同條巷弄居民須繞道 打通工程今開工

歸仁區公所新增防疫利器 感謝善化工業、東憲工程

一直酸雙北怎麼區域聯防？議員當烏鴉提基隆市4個呼籲

基隆85歲以上老人注射率64.1% 80歲以上19、20日接種

相關新聞

「夏日煙火」越夜越美麗 穗花棋盤腳綻放粉嫩嫩

宜蘭五十二甲溼地的穗花棋盤腳，素有「夏日煙火」美名，最近適逢花期陸續綻放，吸引不少民眾前往拍照。五十二甲溼地生態導覽解說...

基隆廟口夜市旁仁四路漏水嚴重 趁疫情今汰換40年舊管

基隆廟口夜市旁的仁四路，俗稱少將腳的地方，因自來水管線老舊漏水嚴重，自來水公司利用疫情期間進行汰換舊管工程，預計30個工...

影／花蓮警方與頭目協力 大喇叭族語喊話防疫勿群聚

花蓮秀林鄉崇德村爆發家庭群聚感染，截至昨天已有13人確診，縣府憂疫情入侵原住民部落，今明兩天設快篩站，並請警方加強宣導並...

退休校長開闢10年 旱地蛻變露營區

宜蘭縣南澳鄉金洋村的那山那谷露營區，美麗而靜謐的山地部落綠樹環繞，有如一顆遺落山林間的閃亮珍珠。退休校長陳安明花了10年...

拓展事業版圖 陳安明退休後更忙

「退休不代表就是休息，而是進入人生的另一個歷程。」擔任澳花國小校長期間，陳安明開始思索如何過下半輩子，把身體照顧健康了，...

大東北角觀光圈華麗改造

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處為響應政府振興國民旅遊，去年率先成立大東北角觀光圈聯盟，今年5月啟動「大東北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。