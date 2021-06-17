基隆廟口夜市旁仁四路漏水嚴重 趁疫情今汰換40年舊管

基隆廟口夜市旁的仁四路，俗稱少將腳的地方，因自來水管線老舊漏水嚴重，自來水公司利用疫情期間進行汰換舊管工程，預計30個工作天完工。

市議員童子瑋今天上午與自來水公司第一區處秘書林志雄，前往仁四路視察自來水管線汰換工程。童子瑋說，此路段的汰換工程是2年前向自來水公司爭取經費，去年匡列預算，今年利用疫情期間進行汰換工程，感謝自來水公司與市政府的支持與配合。

童子瑋表示，2年前除夕夜當天，接獲仁四路少將腳居民反映，在圍爐的當天家中竟然沒有自來水可使用，經查才發現，該地區的自來水幹管多處漏水，加上用水量倍增，使得自來水加壓也無法將水送到地勢較高的住家，當時他就向自來水公司爭取管線汰換工程，希望改善當地住戶的民生用水。

童子瑋說，汰換後水管採用耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管，耐用年限長達40年以上，用戶外線亦採用不鏽鋼波狀管，除了降低漏水風險，更可穩定區域供水，工程範圍是愛四路接仁四路，從好兒童玩 具店到金瓜石打金店這段，已取得市政府路權單位同意及夜市及市場相關單位認同。