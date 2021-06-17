劉櫂豪建議行動不便者到宅接種 東縣府：規劃中

124萬劑日本AZ疫苗第2批配發預計17日開始，台東縣籍立法委員劉櫂豪建議台東縣政府讓洗腎患者就近施打，行動不便者到宅服務；台東縣政府表示，正在規劃中。

劉櫂豪表示，有信心疫苗會一批一批的到位，井然有序的施打疫苗與管理是非常重要的，根據最近他接獲民眾反映與觀察，他有幾點建議，期待能讓後續的疫苗施打更加周全。

他建議台東縣政府，將75歲以上不在籍的長輩納入疫苗施打對象，不管有沒有設籍在台東縣，都當作自己的長輩在照顧；如同設籍在台東縣卻居住在外縣市的長者，也能原地留在其他縣市施打疫苗，不用長途跋涉。

再者，台東的洗腎患者在平常洗腎的診所就近施打，減少接觸風險；有些長輩取得資訊不易，可能是獨居，或是缺少交通工具造成移動上的困難，建議縣府考慮規劃到宅施打或是提供接送服務，讓長者更便利。

另外，劉櫂豪也要求教育部，將在醫院實（見）習的醫學生、護生、治療生等納入優先施打疫苗對象。

劉櫂豪感謝台東施打疫苗快打站的醫護與工作人員這2天來的辛勞，對第一線醫護警消防疫人員的付出、友邦的情義相挺、志工及民間捐助等，懷著感恩的心情，感謝每一位夥伴團結抗疫，還有各界的付出與努力。

台東縣長饒慶鈴表示，民眾反映非設籍台東75歲以上的長輩、洗腎患者或養護機構的住民是較高風險的族群，因為行動不便希望提供到宅施打服務，縣政府也在整體規劃新一波的疫苗接種計畫中。