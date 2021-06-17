「夏日煙火」越夜越美麗 穗花棋盤腳綻放粉嫩嫩

宜蘭五十二甲溼地的穗花棋盤腳，素有「夏日煙火」美名，最近適逢花期陸續綻放，吸引不少民眾前往拍照。五十二甲溼地生態導覽解說訓練老師賴錫湖表示，穗花棋盤腳是一夜花，晚上盛開、隔天清晨後便會掉落，今年花期提早，且花況較往年算是最少的，應該與天氣炎熱有關。

穗花棋盤腳是台灣原生植物，總狀花序下垂可長達1公尺多，晚間盛開就像爆開的「夏日煙火」般美麗，還能看到長喙天蛾。賴錫湖說道，穗花棋盤腳每到傍晚，就會從上頭花苞開始慢慢爆開，透過縮時攝影拍攝，相當漂亮，白天一早則可看到剛掉落的新鮮雄蕊。

礁溪洪先生提到，其他地方少見穗花棋盤腳，最近疫情關係長待在家，趁著花期特地開車過來，並說晚上氣溫涼爽，是散步賞花最佳時間。一名在地民眾開心地說，每年到了花期，就會來拍照取景，像是昨日傍晚雲彩搭配水面倒影真的很美，今天5點多再來一趟，欣賞不一樣的穗花棋盤腳。