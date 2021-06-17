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「夏日煙火」越夜越美麗 穗花棋盤腳綻放粉嫩嫩

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
穗花棋盤腳素有「夏日煙火」美名。記者林佳彣／攝影
穗花棋盤腳素有「夏日煙火」美名。記者林佳彣／攝影

宜蘭五十二甲溼地的穗花棋盤腳，素有「夏日煙火」美名，最近適逢花期陸續綻放，吸引不少民眾前往拍照。五十二甲溼地生態導覽解說訓練老師賴錫湖表示，穗花棋盤腳是一夜花，晚上盛開、隔天清晨後便會掉落，今年花期提早，且花況較往年算是最少的，應該與天氣炎熱有關。

穗花棋盤腳是台灣原生植物，總狀花序下垂可長達1公尺多，晚間盛開就像爆開的「夏日煙火」般美麗，還能看到長喙天蛾。賴錫湖說道，穗花棋盤腳每到傍晚，就會從上頭花苞開始慢慢爆開，透過縮時攝影拍攝，相當漂亮，白天一早則可看到剛掉落的新鮮雄蕊。

礁溪洪先生提到，其他地方少見穗花棋盤腳，最近疫情關係長待在家，趁著花期特地開車過來，並說晚上氣溫涼爽，是散步賞花最佳時間。一名在地民眾開心地說，每年到了花期，就會來拍照取景，像是昨日傍晚雲彩搭配水面倒影真的很美，今天5點多再來一趟，欣賞不一樣的穗花棋盤腳。

宜蘭的穗花棋盤腳主要分布在五十二甲溼地、林和源排水、羅東鎮月眉路旁，以及員山鄉枕山村坡城路旁，全都是後期人工復育，賴錫湖補充說明，其中以林和源排水的樹量最多，全長約6到7公里。

五十二甲溼地的穗花棋盤腳，近期綻放越夜越美麗。記者林佳彣／攝影
五十二甲溼地的穗花棋盤腳，近期綻放越夜越美麗。記者林佳彣／攝影
不少民眾早起來到五十二甲溼地，搶拍穗花棋盤腳的美麗。記者林佳彣／攝影
不少民眾早起來到五十二甲溼地，搶拍穗花棋盤腳的美麗。記者林佳彣／攝影
穗花棋盤腳是一夜花，隔日清晨便開始掉落。記者林佳彣／攝影
穗花棋盤腳是一夜花，隔日清晨便開始掉落。記者林佳彣／攝影

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