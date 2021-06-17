海巡未納入首波AZ疫苗施打 東縣府：下一波有機會

日本捐的124萬劑AZ疫苗，台東縣分配到8000劑已施打完畢；不過，海巡人員未安排在施打名單。台東縣政府表示，下一波台東分配到4000劑，如有剩餘會納入海巡。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6月15日將第一線海巡與岸巡人員放在第2類優先施打對象。台東縣政府分配到的8000劑已在昨日全數施打完畢，警察和消防人員已有9成施打，卻未規畫海巡人員施打，海巡弟兄有所怨言。

台東縣政府衛生局長黃明恩今天表示，首波8000劑疫苗，因施打對象類別人數超過3萬人，在疫苗不足的情況下，優先以75歲以上長者及醫事人員、警消施打，所以沒有規畫安排到海巡，下一波4000劑疫苗到位，仍持續安排首波未施打長者接種，若有剩餘疫苗，再納入海巡接種。

海洋委員會海巡署東部分署下轄第13岸巡隊、第12岸巡隊，另附屬單位有機動查緝隊及海巡第15隊，主要專責海上、岸際及港口等第一線查緝走私、防止非法入出國、執行通商口岸人員之安全檢查及其他犯罪調查等工作，官兵編制近千人。