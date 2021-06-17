影／花蓮警方與頭目協力 大喇叭族語喊話防疫勿群聚

花蓮秀林鄉崇德村爆發家庭群聚感染，截至昨天已有13人確診，縣府憂疫情入侵原住民部落，今明兩天設快篩站，並請警方加強宣導並取締違反防疫規定民眾。警方請部落主席、頭目協助，用母語向族人喊話，避免群聚、記得戴口罩，勿輕忽病毒傳染力。

鳳林警分局轄內多有原住民族部落，其中萬榮鄉萬榮村的居民多為太魯閣族，為強化宣導內容，身為在地太魯閣族的鳳林警分局萬榮分駐所長戴子榮、副所長鍾明仁，昨天特別向鳳林鎮鳳信里長張振華，借裝有大喇叭的防疫宣導車，並請萬榮村長伍曉凌、萬榮村代表高德亮及摩里莎卡部落主席楊立，輪流以太魯閣母語的方式向部落族人喊話。

另外，花蓮市阿美族頭目會長張峰嘉號召部落頭目、劉雲基、林昭雄等人，與花蓮警分局自強派出所合作，前往轄區三大部落向民眾宣導家庭防疫政策，在頭目的號召下，族人紛紛表示願以行動支持家庭防疫措施，遠離疫情。

花蓮警方為有效防範疫情擴散，即日起針對社區、部落群聚行為嚴加稽查，如未戴口罩、違反室內5人以上、室外10人以上之聚會等規定，警方將立即開罰。呼籲民眾確實佩戴口罩、勤洗手、少出門、避免群聚聊天及餐飲一律外帶禁止內用，出門倒垃圾時一樣要戴好口罩，避免在團聚的同時把病毒傳給家人。