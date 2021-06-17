台東農民憂二期稻耕種 農水署：全力維持穩定水量

6月初颱風和梅雨鋒面接續報到，台東縱谷原已斷流的溪水最近又進水，，但水量是否能撐到二期稻耕種讓農民憂心，農水署台東管理處表示，會全力維持穩定水量。

台東從去年開始出現乾旱現象，在農水署調配用水下，今年一期稻抗旱成功，目前已經進入了收割期，緊接著二期稻將在7月開始插秧。

這半年來台東縱谷卑南溪的主要支流鹿野溪、鹿寮溪、新武呂溪均因溪水遭截流灌溉導致斷流。因6月初的颱風和梅雨鋒面相繼報到，這幾天河床上出現流水，不過農民還是忐忑不安，擔心二期稻是否能續耕。

鹿野鄉有機米產銷班長涂進榮今天說，一期稻收耕後就要馬上整田準備7月初的二期稻插秧，整田需要很多的水量，目前情況看來應該沒問題，但是7月後不知道是否又會缺水，「要不要耕，有農民猶豫不決」。

種稻面積逾15公頃的豐姓農民說，雖然一期順利收成，但還有10幾天就得決定是否插秧，相當為難。年初都在搶水了，若要種植二期，7月初就得翻土放水，非常憂心水量可能水不足。

農田水利署台東管理處長莊進忠表示，台東因為沒有水庫，灌溉用水直接引用溪水，極端氣候下，天氣變幻莫測，農田水利署將會盡全力維持穩定供水量，滿足農民農耕需求。