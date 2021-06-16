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基隆85歲以上老人注射率64.1% 80歲以上19、20日接種

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市連續2天為85歲以上老人施打新冠肺炎AZ疫苗，注射率64.1%。記者邱瑞杰／攝影
基隆市連續2天為85歲以上老人施打新冠肺炎AZ疫苗，注射率64.1%。記者邱瑞杰／攝影

基隆市連續2天為85歲以上老人施打新冠肺炎AZ疫苗，注射率64.1%。基隆市長林右昌說，明天就會發出通知單，19、20日將為80歲（原住民70歲）以上長者施打疫苗；尚未注射的85歲以上長者也可前往接種疫苗。

中央防疫指揮中心今天公布基隆新增2例，林右昌說，2例都是先前確診者接觸者，屬家庭群聚個案，相對單純。

林右昌說，疫情趨緩，但市民不能不切實際期待明天就變1例，明天「嘉玲（+0）」。本土疫情進入社區感染階段，防疫目標不是放在+0，因為縣市間沒有人流管制，單一縣市「+0」意義不大，撲滅社區熱點，找出隱性確診者，阻斷病毒的傳播鏈才是防疫重點。

接種疫苗部分，基隆市獲配發1萬2000劑AZ疫苗，昨天和今天在7個行政區成立施打站，為85歲以上老人注射疫苗。市府統計全市85歲以上老人有7290人，這2天共有4338人到注射站接種，另到機構為337人接種，合計4675人，注射率64.1%。

市府表示，中央將再配發基隆6500劑，目前規畫19、20日為80歲（原住民70歲）以上長者施打疫苗；尚未注射的85歲以上長者也可前往接種疫苗。各區的里辦公室明天會開始發出疫苗施打通知單，請長者在排定的時間前往接種疫苗。

基隆市連續2天為85歲以上老人施打新冠肺炎AZ疫苗，注射率64.1%。記者邱瑞杰／攝影
基隆市連續2天為85歲以上老人施打新冠肺炎AZ疫苗，注射率64.1%。記者邱瑞杰／攝影

AZ疫苗 基隆 林右昌

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