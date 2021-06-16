台東8000劑AZ疫苗打完 目前未傳出有嚴重副作用

中央這波分配給台東的8000劑AZ疫苗今天傍晚全數施打完畢，台東縣政府指出，截至今天晚上7時許，未接獲被施打者有嚴重副作用的反映。

台東縣政府表示，這波AZ疫苗施打狀況，昨日開打一開始出現動線不夠順暢、系統連線不穩而塞車，經滾動式檢討、徹夜改善，加派志工人力、調整動線，今天全縣17個快打站皆運作順暢。自昨天開始至今天傍晚，8000劑疫苗已全數施打完畢。

台東縣政府指出，截至晚上7時，並未接獲有施打後出現嚴重副作用的反映。

台東縣長饒慶鈴提醒民眾，持續注意長者接種疫苗後的身體狀況。疫苗注射後可能有發燒反應 （≧38℃），通常約48小時可緩解，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛等，通常輕微並於數天內消失。

如有呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。