不友善？長者走樓梯打疫苗 礁溪鄉衛生所急澄清

宜蘭縣疫苗施打作業本周大規模進行，接種狀況截至昨日，溪北接種站972人、溪南接種站808人、長照機構包含住民和工作人員則有1489人，共完成3269人。至於88歲以上長者、78歲以上原住民長者，也於今天開始施打疫苗。衛生局長徐迺維表示，該群體近6000人，預計下周二會完成全部注射。

今天下午，長者們依照通知單時間，來到所屬鄉鎮衛生所或溪南、溪北接種中心。其中，礁溪鄉衛生所的施打地點是在地下室，雖然現場開放電梯搭乘，仍有不少長者拄著拐杖，小心翼翼走下樓。

在場民眾張小姐就說，現場引導人員太少僅一人，加上沒有清楚張貼公告，有些長者由外籍看護陪同，根本也不知道有電梯可以搭。她建議加派人力、增加告示，讓不方便的民眾可以搭電梯。