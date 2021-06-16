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不友善？長者走樓梯打疫苗 礁溪鄉衛生所急澄清

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
礁溪鄉衛生所的施打地點是在地下室，現場僅一部電梯提供開放民眾搭乘。圖／記者林佳彣翻攝
礁溪鄉衛生所的施打地點是在地下室，現場僅一部電梯提供開放民眾搭乘。圖／記者林佳彣翻攝

宜蘭縣疫苗施打作業本周大規模進行，接種狀況截至昨日，溪北接種站972人、溪南接種站808人、長照機構包含住民和工作人員則有1489人，共完成3269人。至於88歲以上長者、78歲以上原住民長者，也於今天開始施打疫苗。衛生局長徐迺維表示，該群體近6000人，預計下周二會完成全部注射。

今天下午，長者們依照通知單時間，來到所屬鄉鎮衛生所或溪南、溪北接種中心。其中，礁溪鄉衛生所的施打地點是在地下室，雖然現場開放電梯搭乘，仍有不少長者拄著拐杖，小心翼翼走下樓。

在場民眾張小姐就說，現場引導人員太少僅一人，加上沒有清楚張貼公告，有些長者由外籍看護陪同，根本也不知道有電梯可以搭。她建議加派人力、增加告示，讓不方便的民眾可以搭電梯。

礁溪鄉衛生所主任羅美惠澄清，現場設有電梯搭乘的告示，另外有些長者難得出門想動動，即使走得很慢，還是會堅持走樓梯，而且現場也有安排工作人員，在旁陪同攙扶。

長者們今天依照通知單時間，來到接種中心打疫苗。圖／宜蘭縣政府提供
長者們今天依照通知單時間，來到接種中心打疫苗。圖／宜蘭縣政府提供
不少長者一手拄拐杖、邊扶把手，小心翼翼走下樓，準備前往施打疫苗。圖／記者林佳彣翻攝
不少長者一手拄拐杖、邊扶把手，小心翼翼走下樓，準備前往施打疫苗。圖／記者林佳彣翻攝

衛生所 疫苗 電梯

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