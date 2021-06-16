不友善？長者走樓梯打疫苗 礁溪鄉衛生所急澄清
宜蘭縣疫苗施打作業本周大規模進行，接種狀況截至昨日，溪北接種站972人、溪南接種站808人、長照機構包含住民和工作人員則有1489人，共完成3269人。至於88歲以上長者、78歲以上原住民長者，也於今天開始施打疫苗。衛生局長徐迺維表示，該群體近6000人，預計下周二會完成全部注射。
今天下午，長者們依照通知單時間，來到所屬鄉鎮衛生所或溪南、溪北接種中心。其中，礁溪鄉衛生所的施打地點是在地下室，雖然現場開放電梯搭乘，仍有不少長者拄著拐杖，小心翼翼走下樓。
在場民眾張小姐就說，現場引導人員太少僅一人，加上沒有清楚張貼公告，有些長者由外籍看護陪同，根本也不知道有電梯可以搭。她建議加派人力、增加告示，讓不方便的民眾可以搭電梯。
礁溪鄉衛生所主任羅美惠澄清，現場設有電梯搭乘的告示，另外有些長者難得出門想動動，即使走得很慢，還是會堅持走樓梯，而且現場也有安排工作人員，在旁陪同攙扶。
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