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疫情期間林姿妙籲大家到宜蘭喝茶？ 縣府：口誤

中央社 / 宜蘭縣16日電
宜蘭縣長林姿妙。圖／縣府提供
宜蘭縣長林姿妙。圖／縣府提供

新冠肺炎疫情嚴峻，政府呼籲民眾勿跨縣市移動，宜蘭縣長林姿妙今天在記者會推銷茶葉時表示，歡迎全國民眾到宜蘭喝茶。事後縣府指出，林姿妙一時口誤，外界無需過度解讀。

林姿妙下午在線上疫情記者會表示，縣內今天無新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）確診個案，並銷號1例個案。

主因是這名個案當時一採陰性，二採用2台機器同時採檢，結果1台陰性、1台陽性，依規定列為陽性確診；第三次採檢時，2台機器分別測試皆為陰性。

經縣府與衛福部疾管署昆陽實驗室討論，判定此個案屬誤差值範圍之內，非確診個案因此銷號，宜蘭縣目前確診總案數從94案調降為93案。

各縣市近日開始施打日本捐贈的阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）疫苗。宜蘭縣衛生局長徐迺維在記者會表示，昨天起已針對第1到3類尚未接種人員及長照人員等施打，共完成3269人。

今天起針對縣內88歲以上長者施打，這類人數近6000名，預定22日前完成注射；若有第二批疫苗到貨，會盡速讓其他長者完成施打。

為協助果農在疫情期間度過難關，宜蘭縣府繼日前線上記者會時推銷哈密瓜與西瓜後，縣府團隊今天推銷宜蘭好茶，但林姿妙卻在推銷時歡迎全國民眾到宜蘭喝好茶。

網友認為，現在疫情還是很嚴峻，仍是第3級警戒，林姿妙還曾呼籲民眾不要跨縣市移動，為何她還要鼓勵全國民眾到宜蘭喝茶。

對此，宜蘭縣政府表示，林姿妙在致詞時真正所要表達的是歡迎全國民眾共同「來喝宜蘭好茶」，且還有告知各生產地區農會的洽詢聯絡電話，希望民眾以電話訂購，因口誤說成「來宜蘭喝好茶」，請外界不要過度解讀。

林姿妙 疫情 記者會

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