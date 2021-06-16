減少族人移動風險 花蓮原民部落停辦文化祭典

每年6月至9月間是花東原住民族部落文化祭典舉行的時間，受到新冠肺炎疫情影響，花蓮包括豐濱鄉、光復鄉及花蓮市等多個部落忍痛宣布停辦文化祭典，降低族人移動風險。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情爆發以來，尚未平息。花蓮東海岸台11線的豐濱鄉沿線以阿美族居多，包括三富橋、靜浦、靜安、大港口、港口等部落都緊急召開部落會議，決議7月部落豐年祭全數取消辦理，也呼籲外地鄉親疫情期間遵守防疫規範，避免返鄉。

阿美族人口較多的光復鄉馬太鞍部落，昨天晚間由鄰近5村頭目們邀集民意代表們召開會議，會中決議停辦Ilisin（豐年祭），因馬太鞍部落人數多，較具指標性，預估接下來將有其他馬太鞍系部落跟進。

受邀參與會議的馬太鞍部落縣議員蔡依靜指出，Ilisin是部落年度大事，是部落傳承跟凝聚的時間，去年疫情期間，部落在做好防疫前提下，照常舉辦，今年疫情更嚴峻，頭目們忍痛決議停辦，希望能降低跨區移動的風險。

花蓮市公所今天也宣布，經公所與各部落頭目協商，決定停辦今年阿美族的豐年祭及太魯閣族的感恩祭。市長魏嘉賢指出，不少部落族人對於疫情是相當顧慮，擔心相聚歡慶的活動卻造成疫情破口，感謝部落族人願意共體時艱。

花蓮市公所原行課長陳晏萍表示，據部落耆老轉述，部落從未中斷過豐年祭，即便過去日治時期被下令禁止舉辦或颱風天的嚴酷天氣，族人都照常舉辦。這次疫情影響太大，包括6月的捕魚節及即將到來的豐年祭，都是花蓮市有史以來首度停辦的文化祭儀活動。