快訊

直播／台中2例9旬長者接種疫苗後死亡 指揮中心下午2時說明

太扯！疫情期間聚賭警送辦68人 中壢大賭場挨罰500萬

第2批AZ疫苗將到 劉櫂豪籲台東縣府完善規劃

中央社 / 台東縣16日電

立法委員劉櫂豪今天表示，124萬劑日本AZ疫苗第2批配發預計17日開始，台東配發5000劑，他呼籲台東縣政府建置完善預約系統，讓長輩能安心施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，劉櫂豪今天表示，第2批疫苗中央疫情指揮中心依據各縣市75歲以上長者人口數之26%核估，台東縣分配約4000劑，另外考量離島縣市交通不便、疫苗配送不易且醫療資源相較不足，蘭嶼、綠島配額共1000劑，台東合計共分配5000劑。

劉櫂豪表示，昨日第一批疫苗施打，許多台東鄉親反映台東體育館與靜思堂均發生長者久候、群聚的現象，他呼籲台東縣政府能聽取民眾意見，納入檢討改善，建置完善的預約系統以及確保安全距離的施打動線，降低長者與陪同家屬的等待時間，確保社交距離，讓長者能安心施打。

他也感謝台東第一線協助施打疫苗的醫護及相關同仁與志工們的努力付出，他期待中央和地方一起努力，照顧好台東民眾的健康。

饒慶鈴表示，昨日已順利完成6成疫苗接種，她感謝長輩的體諒與耐心，也希望大家給現場志工、工作人員多點鼓勵；對於過程中有狀況，她特別表示歉意，並隨時滾動式修正，已徹夜檢討，今天台東市兩快打站施打情況已經非常順暢，請有預約的鄉親務必依照預約時間前往施打。

台東 AZ疫苗 劉櫂豪

延伸閱讀

台東疫苗接種亂象多 饒慶鈴道歉並滾動檢討

台東8千劑疫苗已打完6成 今拚全數接種

民進黨台東縣黨部為豐榮里、馬當部落、伊寧部落消毒

民眾盼台東解封 饒慶鈴：群體免疫還有非常大的距離

相關新聞

疫情嚴峻 馬太鞍、花蓮市、豐濱鄉部落忍痛停辦豐年祭

疫情未歇，花蓮縣光復鄉、豐濱鄉和花蓮市多個原民部落相繼宣布停辦豐年祭。其中，全台人數數一數二的光復鄉馬太鞍阿美族部落，雖...

宜蘭菜價漲3倍 消保官：雨損未哄抬

疫情延燒，宜蘭最近有民眾反映，菜價漲了2到3倍，縣政府消保官王雅琳會同工旅處、調查局人員，6月11日查訪縣內兩家連鎖超市...

花縣府預算難動支 縣議會16日復會

花蓮縣議會定期大會因疫情三級警戒自上月停會至今，影響縣府動支相關預算，經府會研商後，議會決定今天恢復定期大會，將針對此次...

原力注入宜蘭市 「蘭陽原創館」開幕再等等

宜蘭縣政府斥資6500萬修繕，活化舊員工宿舍的歷史建築，打造室內外占地逾200坪的「蘭陽原創館」，作為原住民族文化創意、...

宜蘭88歲以上長者明開打 20輛復康巴士免費接送

宜蘭縣今天無新增本土病例，累積94位確診、2名死亡，目前64人居家隔離中。

疫情燒超市菜價漲？ 宜蘭縣消保官：雨損產量少未哄抬

疫情延燒之下，宜蘭最近有民眾反映，菜價漲了2到3倍，宜蘭縣政府消保官王雅琳會同工旅處、調查局人員，6月11日查訪縣內兩家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。