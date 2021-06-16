第2批AZ疫苗將到 劉櫂豪籲台東縣府完善規劃

立法委員劉櫂豪今天表示，124萬劑日本AZ疫苗第2批配發預計17日開始，台東配發5000劑，他呼籲台東縣政府建置完善預約系統，讓長輩能安心施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，劉櫂豪今天表示，第2批疫苗中央疫情指揮中心依據各縣市75歲以上長者人口數之26%核估，台東縣分配約4000劑，另外考量離島縣市交通不便、疫苗配送不易且醫療資源相較不足，蘭嶼、綠島配額共1000劑，台東合計共分配5000劑。

劉櫂豪表示，昨日第一批疫苗施打，許多台東鄉親反映台東體育館與靜思堂均發生長者久候、群聚的現象，他呼籲台東縣政府能聽取民眾意見，納入檢討改善，建置完善的預約系統以及確保安全距離的施打動線，降低長者與陪同家屬的等待時間，確保社交距離，讓長者能安心施打。

他也感謝台東第一線協助施打疫苗的醫護及相關同仁與志工們的努力付出，他期待中央和地方一起努力，照顧好台東民眾的健康。

饒慶鈴表示，昨日已順利完成6成疫苗接種，她感謝長輩的體諒與耐心，也希望大家給現場志工、工作人員多點鼓勵；對於過程中有狀況，她特別表示歉意，並隨時滾動式修正，已徹夜檢討，今天台東市兩快打站施打情況已經非常順暢，請有預約的鄉親務必依照預約時間前往施打。