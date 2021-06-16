台東疫苗接種亂象多 饒慶鈴道歉並滾動檢討

昨天開放長輩接種AZ疫苗，台東許多老人家等候將近2小時，引起村里長抱怨。台東縣長饒慶鈴今天道歉並表示會滾動檢討，今早「群聚」的人潮已紓緩。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，日本政府提供台灣近124萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，昨天開始大規模接種，但台東市靜思堂接種站出現「大塞車」，加上台東出現全台最高溫，長者只能在帳棚下等待，讓人看了不捨。

另外，台東市民生里長顏子馮在臉書貼文指出，6月11日縣府通知村里長造冊詢問施打意願，老人家詢問「有登記之後誰會通知我們」，村里長不知如何回答，只能回應「縣府沒有給我們後續的說法，就等衛生所通知」。

顏子馮表示，結果隔天（12日），村里長還在努力調查意願時，縣政府記者會公布要使用電話和網路預約，讓許多村里長傻眼，「這些長輩如何使用網路預約」。

因為規劃不當，人手不足，昨天疫苗開打台東各鄉鎮幾乎「塞車」將近1小時，台東市更超過1小時以上，許多里長和民眾質疑「這是台東大群聚？為什麼沒有設安全距離？」擔憂還沒打先感染。

饒慶鈴今天表示，昨日已順利完成6成疫苗接種，她感謝長輩的體諒與耐心，也希望大家給現場志工、工作人員多點鼓勵；對於過程中有狀況，她特別表示歉意，並隨時滾動式修正，已徹夜檢討，今天台東市兩快打站施打情況已經非常順暢，請有預約的鄉親務必依照預約時間前往施打。