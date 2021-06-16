疫情嚴峻 馬太鞍、花蓮市、豐濱鄉部落忍痛停辦豐年祭

疫情未歇，花蓮縣光復鄉、豐濱鄉和花蓮市多個原民部落相繼宣布停辦豐年祭。其中，全台人數數一數二的光復鄉馬太鞍阿美族部落，雖然8月中旬才要舉辦豐年祭，但部落頭目昨晚緊急開會研商，為減少族人群聚、跨區移動風險，忍痛決定停辦。

馬太鞍部落每年8月第3個禮拜舉辦Ilisin豐年祭，是部落最重要的慶典，有數千旅外族人從全台各地返鄉聚會，相當熱鬧。

今年馬太鞍部落豐年祭原定8月19日到21日在部落祭儀廣場盛大舉行，考量疫情仍然嚴峻，部落昨晚召開緊急會議研商，包括大馬村林正南頭目、大平村張進華頭目、大華村張一郎頭目、香草場謝連光頭目、大同村張有征頭目、部落會議主席蔡義昌及多位代表、村長、議員蔡依靜等人出席討論後，決定配合防疫政策停辦。

「真的是很沉痛的決定」，蔡依靜說，豐年祭是部落族人每年最重要的活動，不但藉此文化傳承，也凝聚族人向心力，因此部落族人不管人在哪裡，都會趕回來參與。去年因疫情還算平緩，以加強各項防疫措施的方式舉辦，但今年疫情升溫，雖然還有兩個月時間，考量避免外地族人免跨區移動、減少群聚風險後，部落頭目忍痛做出決定。

花蓮市也有多個部落，每年7至9月是阿美族豐年祭，市內太魯閣族人則在8月底舉辦感恩祭，經市公所與各部落頭目協商，決定停辦，連同6月捕魚節取消，都是花蓮市有史以來首度停辦原住民文化祭儀活動。

市公所表示，豐年祭傳承百年，是阿美族人重要的歲時祭儀，更是文化象徵，根據部落耆老轉述，不管日據時期日本人下禁令或是颱風天災，部落從未中斷過豐年祭。這次考量疫情非同小可，做出停辦決定，市長魏嘉賢感謝部落頭目及族人共體時艱。