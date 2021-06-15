原力注入宜蘭市 「蘭陽原創館」開幕再等等
宜蘭縣政府斥資6500萬修繕，活化舊員工宿舍的歷史建築，打造室內外占地逾200坪的「蘭陽原創館」，作為原住民族文化創意、工藝、農特產交流平台。縣長林姿妙表示，該館原定7月24日開幕，考量疫情疫情仍未趨緩，將視疫情狀況調整開幕時間。
蘭陽原創館位於宜蘭市公所後方，原本是縣府舊員工宿舍，在2016年9月被指定為歷史建物，全區共有9間建物，宜蘭縣政府向原住民族委員會爭取5000萬元補助經費，再自籌1500萬進行修繕。
地理位置佳的蘭陽原創館，距離宜蘭車站近，步行約10分鐘可到達，加上阮義忠故事館及宜蘭人故事館在旁，預期能活絡整體區域發展。目前，全區招商完成，主要推廣原住民文創商品、農特產品等。
一切準備就緒，開幕典禮預計7月24日登場，不只有原民市集，還有街頭藝人表演。宜蘭縣原住民事務所提到疫情考量，將視狀況調整開幕時間。另外，今年的原力蘭陽創業競賽鼓勵民眾發想，打造原住民文化之工藝精品，而產業加值輔導計畫則會聘請專家、顧問，輔導原住民商家進行包裝設計，兩者報名收件至6月28日截止。
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