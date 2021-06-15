原力注入宜蘭市 「蘭陽原創館」開幕再等等

宜蘭縣政府斥資6500萬修繕，活化舊員工宿舍的歷史建築，打造室內外占地逾200坪的「蘭陽原創館」，作為原住民族文化創意、工藝、農特產交流平台。縣長林姿妙表示，該館原定7月24日開幕，考量疫情疫情仍未趨緩，將視疫情狀況調整開幕時間。

蘭陽原創館位於宜蘭市公所後方，原本是縣府舊員工宿舍，在2016年9月被指定為歷史建物，全區共有9間建物，宜蘭縣政府向原住民族委員會爭取5000萬元補助經費，再自籌1500萬進行修繕。

地理位置佳的蘭陽原創館，距離宜蘭車站近，步行約10分鐘可到達，加上阮義忠故事館及宜蘭人故事館在旁，預期能活絡整體區域發展。目前，全區招商完成，主要推廣原住民文創商品、農特產品等。