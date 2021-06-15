為免長者久候 基隆提早半小時開打疫苗

基隆市府原定今天上午9時起為長者接種疫苗，由於有不少長者上午8時許已到施打站報到並完成手續，市長林右昌為了不讓長者久候，決定提前半小時開始施打疫苗。

基隆市府原定上午9時開始為85歲（原住民75歲）以上長者接種新冠肺炎阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，7個行政區共9處施打站約在上午8時已準備就緒，市府原先通知長者提早半小時報到即可，繳交完資料後就可準備接種疫苗。

不過，由於許多長者習慣早起，上午8時，不少長者已在家人陪同下抵達各施打站報到並完成相關手續，經現場人員回報市府，林右昌為了不讓長者久候，決定提前半小時開始為長者施打疫苗。

林右昌下午在線上記者會說，上午有高齡104歲長者前來施打疫苗，很多長者說「有注有保庇」，不過，他要提醒大家，疫苗畢竟不是仙丹，不是一打下去就百毒不侵，要14天才會逐漸形成保護力，最近還是要注意健康，不要「趴趴走」。

林右昌說，只要是在基隆的長輩，不論戶籍是否在基隆，一定都可以打到疫苗，請長者們不用憂慮，也請長輩的兒孫不用擔心。

此外，市府統計，仁愛區列冊人數共805人，截至下午5時實際施打人數474人；中山區列冊695人，施打392人；暖暖區列冊303人，施打183人；信義區列冊583人，施打347人；七堵區列冊694人，施打432人；中正區列冊621人，施打421人；安樂區列冊1250人，施打684人，7個行政區施打人數共2933人，施打率約6成。