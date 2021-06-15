宜蘭88歲以上長者明開打 20輛復康巴士免費接送

宜蘭縣今天無新增本土病例，累積94位確診、2名死亡，目前64人居家隔離中。

不過縣府指出，昨日花蓮縣公布案13197足跡，曾於6月7日開車到宜蘭找友人，到過喜互惠生鮮超市宜興店、7-11蘇澳港門市，相關接觸者皆已居家隔離。而南澳鄉碧候部落出現確診，衛生局於6月10日進行二次篩檢，379人PCR檢測皆為陰性。

中央配發1萬5000劑疫苗，上周六運抵宜蘭，洗腎患者先行受惠接種。第一至第三類尚未接種民眾今起在溪北、溪南接種中心施打，動線進行順利，而長照機構的工作人員及住民，也已經開始陸續接種。

明天下午起，就輪到88歲以上長者和78歲以上原住民長者，社會處長林蒼蔡表示，目前安排溪南、溪北各9輛、南澳2輛復康巴士，免費接送身心障礙、坐輪椅之長者，有需要者可電話預約。縣府提到接種通知單，已經透過民政系統發給符合資格民眾。