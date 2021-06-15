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疫情燒超市菜價漲？ 宜蘭縣消保官：雨損產量少未哄抬
疫情延燒之下，宜蘭最近有民眾反映，菜價漲了2到3倍，宜蘭縣政府消保官王雅琳會同工旅處、調查局人員，6月11日查訪縣內兩家連鎖超市，在比對5月疫情發生前後的成本進價、售價和利潤後，認為蔬菜產區因雨受損量少，未有惡意哄抬價格情形。
考量傳統市場有群聚可能，民眾轉戰超市採買，卻發現菜價似乎變貴了。業者對此表示，產區前些日子大雨又放晴，使得蔬菜受損減量，進價成本高才會反映在售價上。王雅琳提到，5月3日疫情發生前至稽查日，業者利潤持平，價格並無特別抬高。
宜蘭縣政府農業處表示，端午節前南部下大雨，整個生產量減少，造成蔬菜拍賣價格上揚。以青江菜每公斤拍賣價為例，5月11日為11元，一個月後飆漲到61元，「零售價會更高，特別是連鎖超市，還要分區包裝、物流運送等成本在內。」儘管宜蘭地區天氣較南部穩定，農業處補充說明，青菜並非主要產物，而是水稻，至於有機蔬菜受拍賣起伏，價格仍是偏高。
宜蘭地檢署去年3月成立防疫處理小組，與調查局、行政執行署、監所等轄內機關協防布署，針對哄抬物價、囤積防疫物資，以及散播假訊息等情形，各機關密切合作，也呼籲業者勿有不法情事發生，以免觸法。
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