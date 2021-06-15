民進黨台東縣黨部為豐榮里、馬當部落、伊寧部落消毒

台東市人口稠密，民進黨台東縣黨部今天為豐榮里、馬當部落和伊寧部落消毒。 縣黨部主委、立委劉櫂豪說，防疫須團結，落實中央防疫政策，民眾守規定，地方政府盡責任，各司其職才能打好這場與病毒的戰爭。

劉櫂豪、豐榮里長劉春美、民進黨原住民台東市總召柳星辰、民進黨籍市民代表蔡政家、東紘企業社及御翠塘飲料店負責人鄭又豪主持消毒啟動儀式，隨後進入部落和社區消毒。

劉櫂豪帶領黨工等消毒團隊，下午開進社區、部落消毒，協助防疫。劉櫂豪表示，民進黨用務實的行動來做防疫，不打高空，不說大話，期盼能透過落實防疫規定，讓民眾早日恢復原有的生活。

劉春美表示，豐榮里是台東第一大里，人口近萬，住戶密集，希望用消毒降低里民對於疫情的不安。