花蓮縣議會定期大會16日復會 遵守防疫措施

花蓮縣議會定期大會因升為三級警戒，自上月停會至今，影響縣府動支相關預算，經府會研商後，議會決定明天恢復定期大會，將針對此次定期大會未完成的議案審查一併完成，自本月25日至28日排定二、三讀議程，並遵守疫情指揮中心的防疫措施。

縣議會第19屆第5次定期大會已召開17天，5月15日因疫情增溫，中央流行疫情指揮中心宣布全國升為第3級警戒，定期大會也停會，剩下13天議程仍須完成。

縣府在這次定期大會中，共提56件提案，依法必須經議會審議通過，縣府才能合法動支相關預算及執行。為讓縣政順利推動，縣議會決定繼續召開會議，16日起至28日復會，進行縣政總質詢及分組審查，將針對剩下的議案審查完成。

花蓮縣議會議長張峻表示，經評估議會可控制疫情傳播風險，並確實遵循指揮中心公布的新冠肺炎疫情，因應公眾集會指引，落實防疫措施。

此次縣議會復會議程中，也將討論訂定遠距視訊會議規則，以確保疫情期間，相關會議仍能透過視訊進行審議和討論，讓縣政運作及議會監督得以順利正常進行，該提案經大會討論後，將呈送內政部備查以取得合法依據。

張峻說，花蓮縣議會定期大會因疫情停會，還有13天議程仍須繼續完成，以做為花蓮縣政府全力抗疫與紓困的最佳後盾。