快訊

蔡政府疫苗紓困網路噓爆 綠委坦言：基層民意也不在民進黨這邊

基隆85歲以上長者疫苗開打 行動不便到府服務

中央社 / 基隆15日電

基隆市今天起為85歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，市長林右昌上午前往施打站視察表示，85歲以上長者約有2成行動不便，市府會以跨里方式湊足10名長者，提供到府施打服務。

市府表示，這波日本援助台灣的124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，中央分2批撥發，第1批基隆分配到1萬2000劑，市府為全市7258名85歲（原住民75歲）以上長者優先施打，並在7個行政區共設置9處施打站，方便長者前往。

林右昌一早前往安樂區建德國小施打站視察時，區公所人員正忙著引導長者們入座，再依序接受衛生所護理師注射疫苗，減少長者們移動及群聚風險。林右昌表示，現場秩序良好，只是很多長者習慣早起，上午8時就到施打站，為免讓長者久候，各站都提早開打。

此外，林右昌說，市府統計85歲以上長者約有2成行動不便，各區會先調查造冊後，再以跨里方式湊足10名長者，提供到府施打疫苗服務，請長者和家人安心不用著急。

林右昌隨後也趕往位在港務公司的施打站，市府表示，港務相關人員包括海關、移民署、防檢局、港消港警及海（岸）巡第一線工作人員等，共計2474人也從今天起至17日施打疫苗。

疫苗 林右昌 基隆

延伸閱讀

基隆9施打站秩序好 林右昌：免長者久候各站都提早開打

行動不便臥床到府打要湊10人 林右昌：衛生所造冊後安排

柯文哲質疑疫苗內線交易 林右昌：不必有被迫害妄想症

新光三越櫃姐未被匡列主動採檢確診 林右昌稱讚是標竿

相關新聞

「避免滅亡」台東永昌部落謝絕外客勸北部族人勿返鄉

疫情嚴峻，疫苗不足，台東縣鹿野鄉永昌社區發展協會宣布封閉部落，設防疫站禁止外人進入，也勸告北部族人暫時勿返鄉。協會理事長...

最棒警察節大禮打疫苗 宜蘭警讚意義重大

宜蘭縣溪南、溪北大型接種中心今天啟用，分別在宜蘭運動公園體育館、羅東文化工場，施打對象為警察、消防、清潔隊等，一大早就有...

最特別警察節禮物 花蓮827名員警分梯次接種疫苗

花蓮今天起針對第2到5類對象，包括警察、村里長、清潔隊及長照機構相關人員施打新冠疫苗，一早各警分局共827名員警依序到指...

紓困貸款上路網路大當機 基隆多家銀行大排長龍恐群聚

今天是勞工紓困貸款申辦首日，基隆市多家銀行外上午都大排長龍，原來是因為因民眾申請太過踴躍，多家銀行網路系統發生大當機。民...

基隆9施打站秩序好 林右昌：免長者久候各站都提早開打

基隆市今天起全面提供85歲（原住民75歲）以上長者施打疫苗，市長林右昌上午前往建德國小以及港務公司的施打站視察，林右昌說...

行動不便臥床到府打要湊10人 林右昌：衛生所造冊後安排

基隆市政府今天起一連兩天，在各區指定地點為85歲以上長者優先施打疫苗，據市府了解，約有2成臥床或行動不便長者沒有出來施打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。