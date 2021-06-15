基隆85歲以上長者疫苗開打 行動不便到府服務

基隆市今天起為85歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，市長林右昌上午前往施打站視察表示，85歲以上長者約有2成行動不便，市府會以跨里方式湊足10名長者，提供到府施打服務。

市府表示，這波日本援助台灣的124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，中央分2批撥發，第1批基隆分配到1萬2000劑，市府為全市7258名85歲（原住民75歲）以上長者優先施打，並在7個行政區共設置9處施打站，方便長者前往。

林右昌一早前往安樂區建德國小施打站視察時，區公所人員正忙著引導長者們入座，再依序接受衛生所護理師注射疫苗，減少長者們移動及群聚風險。林右昌表示，現場秩序良好，只是很多長者習慣早起，上午8時就到施打站，為免讓長者久候，各站都提早開打。

此外，林右昌說，市府統計85歲以上長者約有2成行動不便，各區會先調查造冊後，再以跨里方式湊足10名長者，提供到府施打疫苗服務，請長者和家人安心不用著急。

林右昌隨後也趕往位在港務公司的施打站，市府表示，港務相關人員包括海關、移民署、防檢局、港消港警及海（岸）巡第一線工作人員等，共計2474人也從今天起至17日施打疫苗。