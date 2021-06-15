花蓮員警打疫苗 收最特別警察節禮物

今天是警察節，花蓮縣各警分局上午起，由分局長帶領接受疫苗接種，施打對象為派出所外勤員警、偵查隊刑警及交通事故小組成員。打完疫苗的員警說，是最特別的警察節禮物。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗施打，花蓮縣獲中央配發1萬3500劑AZ疫苗，今天起針對第2到5類對象施打，其中包含配合政府執行防疫相關勤務的警察同仁。

花蓮縣警局統計，今天起分2梯次施打疫苗，共計逾1600名警察相關單位同仁施打，分梯次施打以確保人員在施打疫苗後若有不良反應需要休養時，仍有足夠線上警力得以因應業務。

新城警分局長林明鋒帶領76名員警至北埔國小接種疫苗，他說，警方常須處理防疫相關工作，時常會擔心受染疫風險，局內9成以上員警分別在15日、18日施打疫苗，接種疫苗後，員警都能感到安心許多。

鳳林警分局則與慈濟鳳林靜思堂合作，提供專人專車接送服務，讓施打疫苗員警不用擔心停車問題，若施打疫苗後出現不良反應，第一時間也有專人照顧。

鳳林分局光復分駐所警員王智逸說，外勤第一線警員，經常有為民服務勤務，打完疫苗比較安心；瑞穗分駐所警員許力中說，施打當下沒感覺，甚至護士打完還不知道，打完後沒有什麼不適，只有手臂些微痠。