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最棒警察節大禮打疫苗 宜蘭警讚意義重大

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
溪南、溪北接種中心各新增4條動線，每日服務量共為2880人次，此為宜蘭運動公園體育館。記者林佳彣／攝影
溪南、溪北接種中心各新增4條動線，每日服務量共為2880人次，此為宜蘭運動公園體育館。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣溪南、溪北大型接種中心今天啟用，分別在宜蘭運動公園體育館、羅東文化工場，施打對象為警察、消防、清潔隊等，一大早就有不少人前來排隊等候。兩處各新增4條接種動線，每日服務量共為2880人次，衛生局長徐迺維說明接種流程，得先行掛號、量血壓，經過醫師評估後，才會進行疫苗注射。

第一至第三類尚未接種人員陸續抵達，依照現場人員指示，排隊秩序良好。宜蘭縣政府警察局長廖材楨表示，轄區宜蘭分局、羅東分局負責兩處接種中心維護，每一時段規畫3名員警當班，由所長或副所長擔任現場指揮官。

今天6月15日適逢警察節，宜蘭刑大大隊長柯志仁表示，第一線警察能列在優先順序施打疫苗，在執法上有很大幫助，加上今天是警察節，意義非常重大。接種完疫苗後，謝姓員警就說，感覺值勤上比較安心、有保障。

第8屆蘭城警英獎選在警察節這天公布，共有10名優秀員警，縣長林姿妙表示引以為榮，也提醒員警前線守護家園時，身體健康最為重要。獲獎人三星分局偵查佐徐偉誠提到，警察工作從來就不是單打獨鬥，謝謝長官支持、同事幫忙及家人體諒，將持續做對的事。另外，榮獲績優一級主管獎的羅東分局長陳信璁說，此為其警職生涯重要肯定，將在工作上更加努力。

羅東分局長陳信璁榮獲績優一級主管獎。圖／宜蘭縣政府警察局提供
羅東分局長陳信璁榮獲績優一級主管獎。圖／宜蘭縣政府警察局提供
三星分局偵查佐徐偉誠獲頒蘭城警英獎，並說警察工作從來就不是單打獨鬥，將持續做對的事。圖／宜蘭縣政府警察局提供
三星分局偵查佐徐偉誠獲頒蘭城警英獎，並說警察工作從來就不是單打獨鬥，將持續做對的事。圖／宜蘭縣政府警察局提供
宜蘭縣第一至第三類尚未接種人員今天開打疫苗。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣第一至第三類尚未接種人員今天開打疫苗。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭溪北疫苗接種中心今天啟用，一大早就有不少人前來排隊等打疫苗。記者林佳彣／攝影
宜蘭溪北疫苗接種中心今天啟用，一大早就有不少人前來排隊等打疫苗。記者林佳彣／攝影

警察 羅東 疫苗

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