最特別警察節禮物 花蓮827名員警分梯次接種疫苗

花蓮今天起針對第2到5類對象，包括警察、村里長、清潔隊及長照機構相關人員施打新冠疫苗，一早各警分局共827名員警依序到指定地點一一接種。今天適逢警察節，有員警說，施打疫苗後能更安心執行勤務，也避免自己不小心傳染給民眾，直呼這是最特別的警察節禮物。

花蓮縣政府規畫分兩梯次施打，今天施打第一梯次，請醫護人員前往位處偏遠的分局所在地區施打，減少警察移動，避免群聚醫療院所，降低交互感染的風險。工作人員先核對身分，再請接種者就座，詢問身體狀況後才施打，室內遵照中央的規定距離1.5公尺，接下來第二梯次將於18日接種。

縣警局表示，除了醫療院所醫護及消防人員以外，警察也是第一線執行防疫工作人員，因工作性質常需與民眾近距離接觸，甚至經常出入醫院等高風險場所，因此被納入接種疫苗類別。

警方指出，第一線與民眾接觸較頻繁的外勤警察為優先施打對象，包含各派出所外勤員警、與犯罪嫌疑人近距離接觸的偵查隊刑事人員，及專責處理交通事故的交通事故小組成員，共分成兩梯次，以確保人員於施打疫苗後，若有不良反應需休養時，仍有足夠的線上警力得以因應各種警察勤務。

門諾醫院配合縣府於今天及18日，在吉安國小設置接種站，上午已完成340位符合資格者的疫苗注射，家醫科主任黃煒霖提醒，打完疫苗後記得多休息、多喝水，在28天內，觀察是否有出血、瘀血、血斑等狀況， 一旦出現相關症狀，請立即就醫。