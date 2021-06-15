「避免滅亡」台東永昌部落謝絕外客勸北部族人勿返鄉

疫情嚴峻，疫苗不足，台東縣鹿野鄉永昌社區發展協會宣布封閉部落，設防疫站禁止外人進入，也勸告北部族人暫時勿返鄉。協會理事長周淑芬說，疫情四處擴散，部落只能設法自保。縣府原民處及鄉公所都表示尊重部落決定，但要求勿影響主要道路通行權。

阿美族永昌部落有74戶近300人居住，在外的族人也有近300人，暑期常有遊客造訪，今年5月中疫情爆發，近一個月來沒有緩和跡象，部落族人討論後形成共識，6月決定封路自保。原本7月中將辦豐年祭，但目前疫情讓部落傾向停辦，目前隨疫情發展研議中。

永昌部落並非第一個封路的部落，先前疫情才出現社區感染時，南橫海端鄉利稻部落早已封路設哨攔檢。

「這個疫情真的讓人很擔心」，周淑芬說，防疫站設置時間從上午7點就開始，直到晚上9點半結束，由部落志工輪流把關，勸阻外人進入部落，也為外出工作返回的族人量體溫。

她說，部落很好客，但疫情期間難以掌握外來客足跡，所以不希望外地人在疫情期間任意進入部落，以免增加族人感染風險，豐年祭快到了，「連我們北部的族人都被勸先不要回來」。因封閉範圍包括上部落往省道道路，如當地人有進出需求也會開放，但不能停留。