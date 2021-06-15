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紓困貸款上路網路大當機 基隆多家銀行大排長龍恐群聚
今天是勞工紓困貸款申辦首日，基隆市多家銀行外上午都大排長龍，原來是因為因民眾申請太過踴躍，多家銀行網路系統發生大當機。民眾拿出手機說「網路都上不去，只好現場來排，但擔心這樣造成群聚」。
今天是勞工紓困貸款申辦的第一天，基隆市台灣銀行、中國信託等銀行外，都大排長龍，民眾冒著群聚的風險排隊等待，一名男子說，線上申請大當機，都上不去，大罵中央的規畫成這樣，太離譜，怎麼沒有預估網路流量會大增，造成大當機。
10萬元勞工紓困貸款今天9時上路，因民眾申請太過踴躍，包括台灣銀行、中國信託等多家國銀的網路銀行今日一早傳出當機。
對此，台銀主管回應，主要是申請勞工紓困貸款的民眾過於踴躍，民眾瞬間湧入使頻寬無法負荷，內部已緊急加大頻寬，網站已恢復正常運作。
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