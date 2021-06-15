陪伴弱勢及獨居長輩 居家服務員不停工

新冠肺炎本土疫情爆發，全台第3級警戒，不少行業暫時停業。而對長照服務的「居家服務」因案主皆為需要陪伴的弱勢、獨居長輩，居服員仍須全副武裝，正常上工。

門諾基金會指出，居家服務內容包括環境清潔打掃、代購生活物資、煮食餐點、沐浴等，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，僅取消陪同外出與陪同復健2項服務；督導們的居家訪視，多改為電話關懷。

各機構居服員服務有照顧需求的個案，因穿梭不同個案家庭，風險較大，除了配發充足防疫物資外，要求服務期間全程戴口罩等，也會與家屬討論，以防疫為考量，調整陪伴內容或降低服務時數。

對於許多長者來說，居家服務不只是提供照顧，當中的支持與陪伴、互動，更是他們所需要的。照服員王冠紫說，許多長者日常生活受疫情影響，有點不習慣，變得焦慮、不安，在服務時也要多點耐心與他們說話，安撫情緒。

督導陸思敏說，一名腦中風、行動不便的張伯伯，因獨居又無法口語表達，遠在台中的家屬十分擔心，頻頻電話叮嚀細節，安撫長者家屬，讓家屬安心也是重要工作。

疫情下，也有溫暖的故事。獨居的72歲張姓阿嬤，雖能自行煮食，但行動不便，仰賴照服員協助採購青菜、整理家務，疫情期間居服不中斷，還協助居家清潔消毒，這次端午節，她還多做了粽子感謝照服員的協助。

因疫情關係，不少照服員服務時數減少。在中區服務的薛姓照服員說，有些家屬工作受疫情關係暫時停業，便返鄉自行照顧長者，也有家屬選擇減少服務項目，以她為例，本土疫情爆發後，每天服務時數至少減少3小時，也代表當月收入將減少。

門諾基金會指出，居家服務案數量預計6月影響更加劇烈，會盡力兼顧防疫與服務，也呼籲民眾體諒防疫期間為特殊時期，遵守服務上的防疫規範，保護彼此。