台東獲配發8000劑AZ疫苗 17處同步開打

日本捐贈的AZ疫苗，台東獲配發8000劑，今天上午8時起在縣立體育館、各鄉鎮衛生所等17處同步開打，縣府說，透過電話、網路雙軌預約，可掌控意願，有利於精準分配分艙分流。

台東縣長饒慶鈴上午到體育館關心疫苗施打狀況，她說，台東市2處快打站預計2天可提供約6000名民眾施打；為加快報到順序，減緩等待時間，台東也是全台唯一使用手機簡訊通知每一名預約成功民眾施打時間及地點，現場報到也可使用QR Code報到，避免人群群聚。

經縣府相關人員漏夜統計，此次台東年長者疫苗施打比例非常高，占預約量8成左右。

饒慶鈴說，考量台東幅員廣闊，地形狹長，雖僅獲配發8000劑疫苗，但全台東同步提供每一鄉鎮皆有施打地點，共17處施打站供民眾預約使用。也因為受分配到的疫苗數量有限，所以事前拜託每一名村里長事先調查在籍及不在籍長者施打的願意，以便為預約制做疫苗母數分配，減少人流、減少群聚、減少不確定性，讓得來不易的疫苗能在短時間做最好的分配。

台東縣政府依中央開放順位，8000劑疫苗分配給第一類醫事人員、養護機構工作人員、洗腎患者、75歲以上設籍台東長者接種，此4類對象共有1萬8000多人，因此首波75歲以上長輩僅限設籍台東者施打。

饒慶鈴指出，雖然中央因應疫情變化，疫苗政策來得較急迫，但為了讓台東縣75歲以上長者大多能順利施打到疫苗，事前不斷縝密地做規劃與準備。此批疫苗施打完畢後 縣府也將積極向中央爭取疫苗，待中央第二次配給疫苗後再開放施打，讓全縣民的施打率都能提高。