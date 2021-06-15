基隆9施打站秩序好 林右昌：免長者久候各站都提早開打
基隆市今天起全面提供85歲（原住民75歲）以上長者施打疫苗，市長林右昌上午前往建德國小以及港務公司的施打站視察，林右昌說，現場秩序良好，只是很多長者習慣早起，一早8點就到了施打站，為了避免長者久候辛苦，各站都提早開打。
基隆獲配1.2萬劑，市府為全市7258位85歲以上長者優先施打，並在七區共設置9處施打站，方便長者們前往施打疫苗。
林右昌一早前往安樂區建德國小施打站視察時，看到區公所人員忙著引導長者們入座，再依序接受衛生所護理師注射疫苗，減少長者們移動以及群聚風險，現場秩序良好，只是很多長者習慣早起，一早8點就到了施打站，為了避免長者久候辛苦，各站都提早開打。
林右昌說，據統計基隆市85歲以上長者約有2成行動不便，各區會進行調查造冊，以跨里的方式湊足10位長者，再一併提供到府施打服務，請長者跟家屬們不用著急。
隨後林右昌也趕往位在港務公司的施打站，港務相關人員2474人從今日至17日分3天施打，接種對象包括第二類CIQS海關、移民署、防檢局、港消港警及海(岸)巡第一線工作人員計909人；以及第三類港埠CIQS以外，含執行港口船舶之裝卸倉儲、港埠設施及職安、環保巡查，引水各項作業，需與外籍船員接觸，以及港埠入境旅客活動區域需接觸旅客之第一線作業人員計1565人。
市府表示，凡是家中有年滿85歲(原住民75歲)以上長者的家戶，應該都已經收到疫苗接種通知單，若沒收到通知單、行動不便需專車接駁或戶籍不在基隆者，請盡快電洽各區公所專線，接種時間以收到的通知單為主。
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