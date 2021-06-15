花蓮縣議會16日恢復召開定期大會

疫情導致花蓮縣議會定期大會停會，影響縣政府動支相關預算及執行，府會經研商後，縣議會決定16日恢復召開定期大會，25日至28日排定二、三讀議程，議事廳內會落實防疫規定。

花蓮縣議會第19屆第5次定期大會已召開17天，5月15日因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情中央疫情指揮中心宣布全國升級為第3級警戒而停會，還有13天議程未完成。

花蓮縣政府在此次定期大會中共提56件提案，依法必須經議會審議通過，縣府才能合法動支相關預算及執行。為讓縣政順利推行，花蓮縣議會決定繼續召開會議，16日起至28日復會，會議將針對未完成的議案審查一併完成。

花蓮縣議會議長張峻表示，經評估足以控制疫情傳播風險，且將確實依指揮中心公布的COVID-19因應公眾集會指引，落實各項防護措施。

此次復會議程中也將討論訂定遠距視訊會議規則，以確保疫情期間，相關會議仍能透過視訊來進行審議和討論，讓縣政運作及議會監督可以順利正常進行，此提案經大會討論後將呈送內政部備查以取得合法的依據。

花蓮縣議會第19屆第5次定期大會因中央疫情指揮中心宣布全國疫情第3級警戒而停會，還有13天議程仍須繼續完成，以做為花蓮縣政府全力抗疫與紓困的最佳後盾。