誇張水果攤業者口罩戴後腦勺屢罰不怕 再犯就勒令停業

近來不少確診者足跡與菜市場有關，宜蘭市康樂路與昇平街轉角的一處水果攤，半個多月來屢遭人檢舉，老闆與員工不戴好口罩，大聲么喝賣水果，口罩不是戴在後腦勺就是掛下巴，叫賣還噴水口。警方獲報前往開罰4次，違規設攤也罰了3次，光罰款就累計2萬多元。

水果攤業者屢罰不怕，縣政府秘書長林茂盛今天下午在防疫記者會公開下令，這家水果攤已經被按次開罰多次，縣府會派人再去了解，若再不改善，將以惡行情節重大，勒令其停業。

宜蘭市北館市場的康樂路商攤市集，每天都有不少人進出買菜。這家從新北來的水果攤幾個月前開張，幾名粗壯男子大聲叫喊賣水果，口罩不戴好，遭人檢舉把口罩戴在後腦勺，被拍下照貼在臉書社群，網友留言大罵行徑「誇張」，「把口罩當成應付裝飾」。警方前往取締，店家見警察來了，就把口罩拉好。

不戴好口罩么喝叫賣的情況並未改善，經常口罩掛下巴，又被人拍照貼在臉書。最近這一周宜蘭警分局加強稽查取締開罰4次，其中3次違規同一人，依違反傳染病防治法函送衛生局，按次加重各罰3千元、6千元及9千元，另外一次不同人違規口罩戴下巴，第一次開罰3千元，光這四次就會罰2萬1千元。