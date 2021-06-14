誇張水果攤業者口罩戴後腦勺屢罰不怕 再犯就勒令停業
近來不少確診者足跡與菜市場有關，宜蘭市康樂路與昇平街轉角的一處水果攤，半個多月來屢遭人檢舉，老闆與員工不戴好口罩，大聲么喝賣水果，口罩不是戴在後腦勺就是掛下巴，叫賣還噴水口。警方獲報前往開罰4次，違規設攤也罰了3次，光罰款就累計2萬多元。
水果攤業者屢罰不怕，縣政府秘書長林茂盛今天下午在防疫記者會公開下令，這家水果攤已經被按次開罰多次，縣府會派人再去了解，若再不改善，將以惡行情節重大，勒令其停業。
宜蘭市北館市場的康樂路商攤市集，每天都有不少人進出買菜。這家從新北來的水果攤幾個月前開張，幾名粗壯男子大聲叫喊賣水果，口罩不戴好，遭人檢舉把口罩戴在後腦勺，被拍下照貼在臉書社群，網友留言大罵行徑「誇張」，「把口罩當成應付裝飾」。警方前往取締，店家見警察來了，就把口罩拉好。
不戴好口罩么喝叫賣的情況並未改善，經常口罩掛下巴，又被人拍照貼在臉書。最近這一周宜蘭警分局加強稽查取締開罰4次，其中3次違規同一人，依違反傳染病防治法函送衛生局，按次加重各罰3千元、6千元及9千元，另外一次不同人違規口罩戴下巴，第一次開罰3千元，光這四次就會罰2萬1千元。
另外，販售水果擺放位置占據道路也多次被檢舉「路霸」，警方依違規設攤開罰3次，可以處罰1200元到2400元不等罰款。縣政府強調，疫情期間應該愛惜自己與民眾，如果業者再不改善，違反防疫規定情節重大，要求其停業，生意就別做了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言