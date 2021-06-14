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宜蘭新增2確診但無足跡 全縣1233名漁工篩檢全部陰性

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭全部1233名漁工大篩檢，結果全都是陰性。圖／聖母醫院提供
宜蘭全部1233名漁工大篩檢，結果全都是陰性。圖／聖母醫院提供

宜蘭今天新增2例確診，但沒有確診者足跡。縣長林姿妙表示，前兩天針對外籍漁工擴大篩檢，1233人全數為陰性；溪北、溪南疫苗接種中心明天正式啟用，她今天前往視察，各項整備都準備好了，行動不便長輩可連絡復康巴士接送，提供民眾最好的接種服務。

全縣確診累計共94例，今天新增的個案中，案13027為一位30多歲女性，她是案11974壯圍鄉婦人及案12053婦人女兒（宜大安心上工人員）的同住家人，今確診案13027是日前案12053的妹妹，全家已有3人確診。

衛生局表示，案11974婦人於6月8日被確診後，案13027即被匡列為居家隔離對象同時採檢，當時結果為陰性；不過，她6月12日開始出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，因此再度採檢，結果為陽性而確診，CT值14。此案在確診前幾天就已匡列居家隔離，並沒有足跡。

今天另外一案是13112，一位30多歲的女性外籍看護，她自5月底即在台北的醫療院所照顧雇主，當時核酸檢測報告為陰性，6月11日開始出現輕微咳嗽、發燒等症狀，因此再度採檢，結果為陽性確診，並入住醫院隔離病房接受治療，CT值27。這段期間她並沒有離開過該醫院，在宜蘭並沒有足跡。

針對外籍漁工健康安全，縣政府於6月12日及13日兩天，協調安排醫師、護理人員、醫檢師及行政人員等醫療團隊，與頭城漁會及蘇澳漁會共同合作，前往烏石港、大溪漁港、及南方澳漁港進行外籍漁工擴大快篩服務共1233人，其中2人快篩陽性，但再經過PCR確認後皆為陰性，虛驚一場。

縣府請船主、仲介宣導外籍船員切勿群聚及外出訪友等較具風險行為，另外縣府及漁會也將定期辦理漁港、漁船消毒作業，做好港區防疫。

宜蘭全部1233名漁工大篩檢，結果全都是陰性。圖／聖母醫院提供
宜蘭全部1233名漁工大篩檢，結果全都是陰性。圖／聖母醫院提供
宜蘭疫苗接種中心明天正式啟動，縣長林姿妙今前往了解整備狀況，針對行動不便長輩可連絡復康巴士接送，縣府盼提供民眾最好的接種服務。圖／縣府提供
宜蘭疫苗接種中心明天正式啟動，縣長林姿妙今前往了解整備狀況，針對行動不便長輩可連絡復康巴士接送，縣府盼提供民眾最好的接種服務。圖／縣府提供
宜蘭今天新增二例確診者，案13027是日前案12053的妹妹，全家連同母親已有3人確診，另外一例是前往台北照顧雇主的女外籍看護。圖／衛生局提供
宜蘭今天新增二例確診者，案13027是日前案12053的妹妹，全家連同母親已有3人確診，另外一例是前往台北照顧雇主的女外籍看護。圖／衛生局提供
宜蘭疫苗接種中心明天正式啟動，縣長林姿妙今前往了解整備狀況，針對行動不便長輩可連絡復康巴士接送，縣府盼提供民眾最好的接種服務。圖／縣府提供
宜蘭疫苗接種中心明天正式啟動，縣長林姿妙今前往了解整備狀況，針對行動不便長輩可連絡復康巴士接送，縣府盼提供民眾最好的接種服務。圖／縣府提供
宜蘭今天新增二例確診者，案13027是日前案12053的妹妹，全家連同母親已有3人確診。圖／衛生局提供
宜蘭今天新增二例確診者，案13027是日前案12053的妹妹，全家連同母親已有3人確診。圖／衛生局提供
宜蘭疫苗接種中心明天正式啟動，縣長林姿妙今前往了解整備狀況，針對行動不便長輩可連絡復康巴士接送，縣府盼提供民眾最好的接種服務。圖／縣府提供
宜蘭疫苗接種中心明天正式啟動，縣長林姿妙今前往了解整備狀況，針對行動不便長輩可連絡復康巴士接送，縣府盼提供民眾最好的接種服務。圖／縣府提供

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