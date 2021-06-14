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長者打疫苗 鄉鎮線上約好不想跑台東巿也可在地打

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
在台東市之外的民眾如誤採線上預約，可選擇到台東或在當地衛生所打疫苗。本報資料照片
在台東市之外的民眾如誤採線上預約，可選擇到台東或在當地衛生所打疫苗。本報資料照片

台東縣昨天起開放滿75歲長者預約打AZ疫苗，明天就要施打，其中僅提供台東市民線上預約，其他仍以電話預約為主，有部分長者住外鄉鎮卻依然上線登記，可能還要移動跑到台東市打，副縣長王志輝今表示，可就近移撥疫苗到衛生所，也歡迎民眾到台東市打。

目前類似情況有10幾件，有人已經決定到台東巿打，有人決定放棄等第2波，但也有人發現台東巿迄今仍有餘額，趕緊申請。

一名住池上鄉的長者由女兒協助上線預約，今天收到簡訊才發現接種地點在台東市，兩地光路程往返就要2小時，覺得很不方便，詢問衛生所卻得到「可以搭計程車去台東打」的建議，讓她傻眼。當事人面臨到台東打、請縣府移撥或等候下波疫苗的抉擇。

王志輝說，台東市人口占全縣一半，當初擔心電話預約可能不足，所以另外增加線上預約，且設置2處快打站；其他15鄉鎮市則採電話預約，也只有1處注射站。但有部分民眾搞混，住外鄉鎮仍上線申請，才會造成這種情況。

他說，原本疫苗和人數比相當緊湊，可能3到4人才能有1人打到，但預約情況看來還好，疫苗還有調控空間，所以決定讓當事人選擇就近在鄉鎮衛生所或到台東市打，便民為主。

台東 衛生所 AZ疫苗

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