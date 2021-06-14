花蓮明天開放接種疫苗站 醫護人員沙盤演練

花蓮明天開放第二類至第五類人員接種新冠疫苗，縣長徐榛蔚今天視察接種疫苗站，她表示，周二與周五為警察、村里長、清潔隊及長照相關人員施打，周三、周四則到長照機構協助長輩接種。接下來長者施打意願通知單會陸續送達，請民眾依序接種。

徐榛蔚今天上午到吉安國小活動中心視察，現場分為5區，每區有24個座位，醫護人員因應明天的人潮，演練施打疫苗動線。

徐榛蔚指出，吉安國小由門諾醫院醫護人員負責，慈濟醫院協力樓則由慈濟醫護協助，以吉安國小來說，除了外面人流管制外，內部有27名服務人員、3名醫師、10名護理人員引導大家接種，施打後擔心會有過敏等現象，會請接種者坐著休息30分鐘後再離開。

徐榛蔚說，醫護人員都做好十足沙盤推演，請大家按部就班進行，長輩接種意願通知單部分也已就緒，只要是被通知打的人，都會有相對應的負責人，請不同時間施打疫苗。

門諾醫院院長吳鏘亮表示，保守估計1小時可以為120人接種，快的話還能到140人，明天吉安國小會有4、500人施打，疫苗由衛生局依人數分配，數量足夠。

針對縣府的名單，主要為第二類到第五類人員施打，先請依序報到、核對名單，填寫資料後再到注射區，請他們坐著不要移動，醫師會一一上前問診，詢問有無慢性病，身體是否不適等，確認無誤後，再請護理師施打疫苗。