聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆義二路地磚道路走入歷史 最後一段明施工改鋪柏油
基隆市政府發包挖除義二路地磚，改回柏油路面。信二路到信四路間路段車道已完成，車流量較大的信一路到信二路間路段，預計15日施工。市府表示，車道完成後會再做收尾工程，完工日期有望從7月間提前到本月底。
基市府在近20年間將多條具發展商圈潛力道路，刨除柏油路面改鋪地磚，後因商圈發展不如預期，加上地磚路面維護相對困難等因素，愛六路、金雞橋和信三路已挖除地磚，改回柏油路面。
信一路和信四路間的義二路地磚路面，常因不堪車輛輾壓破損，初期重鋪顏色相同或相近地磚補救，後來部分毀損地點索性覆蓋瀝青救急，導致街景變樣，路面不平問題未能根本解決，騎士有怨言。車輛輾壓鬆動地磚發出聲響，也會干擾居民生活。
基市府工務處養護工程科長簡翊哲說，與地方人士商議後，今年決定將義二路改回柏油路面，工程經費500多萬元。
工務處考量義二路造型路燈管線配置等因素，會保留道路兩側一小部分地磚。重鋪路面前先挖除義二路兩側地磚「畫出一條線」，以利重鋪柏油時，柏油與路側地磚界面能更順平。
簡翊哲表示，11、12日分別進場，先後挖除信四路到信三路、信三路到信二路的義二路地磚，並重鋪柏油路面。信二路到信一路間路段明天上午9點起施工，挖除地磚再重鋪柏油。
簡翊哲說，全線重鋪柏油後，會再刨除原先路側「線」內約3公分厚的柏油，並再線內重新鋪設抿石子地面，讓道路更為平整美觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言