基隆義二路地磚道路走入歷史 最後一段明施工改鋪柏油

基隆市政府發包挖除義二路地磚，改回柏油路面。信二路到信四路間路段車道已完成，車流量較大的信一路到信二路間路段，預計15日施工。市府表示，車道完成後會再做收尾工程，完工日期有望從7月間提前到本月底。

基市府在近20年間將多條具發展商圈潛力道路，刨除柏油路面改鋪地磚，後因商圈發展不如預期，加上地磚路面維護相對困難等因素，愛六路、金雞橋和信三路已挖除地磚，改回柏油路面。

信一路和信四路間的義二路地磚路面，常因不堪車輛輾壓破損，初期重鋪顏色相同或相近地磚補救，後來部分毀損地點索性覆蓋瀝青救急，導致街景變樣，路面不平問題未能根本解決，騎士有怨言。車輛輾壓鬆動地磚發出聲響，也會干擾居民生活。

基市府工務處養護工程科長簡翊哲說，與地方人士商議後，今年決定將義二路改回柏油路面，工程經費500多萬元。

工務處考量義二路造型路燈管線配置等因素，會保留道路兩側一小部分地磚。重鋪路面前先挖除義二路兩側地磚「畫出一條線」，以利重鋪柏油時，柏油與路側地磚界面能更順平。

簡翊哲表示，11、12日分別進場，先後挖除信四路到信三路、信三路到信二路的義二路地磚，並重鋪柏油路面。信二路到信一路間路段明天上午9點起施工，挖除地磚再重鋪柏油。