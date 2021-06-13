花蓮中山橋伸縮縫損壞 縣府採4個月半半施工修繕

花蓮縣道193線美崙溪上的中山橋，是通往工業區的重要橋梁，常有砂石車等大型車輛南來北往。為維護交通安全縣府定期檢測，近日發現橋梁伸縮縫損壞，建設處先以鋼板鋪設保護，並決定採「半半施工」，預計工期為6月15日至10月12日，請用路人配合管制。

縣道193線串聯美崙工業區、花蓮港區及光華工業區，是大型車輛行要道且車流量大，加上東部地震頻繁，因此縣府每2年辦理1次道路沿線橋梁定期檢測，以維護用路人安全。

經縣府最近一次辦理橋梁檢測結果，發現中山橋伸縮縫角鋼閉塞且沉陷等損壞，研判可能是重車反覆輾壓，以及日前幾次地震造成，擔心會出現坑洞影響交通安全，縣府建設處先鋪設臨時鋼板保護，讓車輛能在短期內通行，並立即規畫維修補強及伸縮縫置換更新工程設計及發包。

建設處指出，由於中山橋車流量大，沒有適當的替代道路供大型車輛改道，因此無法全面封閉施工，關於工程施工中的交通維持方式，經縣府道安會報審議後，決議採「半半施工」方式，先封閉部分橋梁施工，未封閉部分則維持通行，預計施工期程為6月15日至10月12日，為期約4個月。