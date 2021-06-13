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基隆崁仔頂漁市2罩1套防疫 14人違規遭告發

中央社 / 基隆13日電

基隆市府日前公告崁仔頂漁市實施口罩、面罩和手套「2罩1套」高規格防疫，市府產業發展處今天凌晨會同警方前往崁仔頂漁市取締，共開出14張告發單，將函送衛生局依法開罰。

基隆市政府產業發展處今天表示，端午連假崁仔頂採買人潮明顯增多，市府在3天連假均規劃多一倍人力進行管制及強力執法行動，除在入口處設檢查點外，漁市中也有人員不定時巡查。

產發處指出，崁仔頂攤商多半已瞭解防疫規定，不僅配合度很高也會提醒消費者，今天凌晨共開出14張告發單，包括在漁市內邊走路邊抽菸，或覺得太熱拿下手套和面罩，也有民眾辯稱不知有相關規定，將依傳染病防治法，函送衛生局開罰新台幣3000元至1萬5000元。

產發處表示，市府及崁仔頂聯誼會在漁市入口處均設置明顯「2罩1套」告示，漁市也有提供面罩及手套讓民眾購買，並有工作人員提醒做好防疫措施，防疫需要全民配合，連假期間仍有少數觀光客在漁市閒逛，呼籲若非必要請留在家中，減少外出。

衛生局 連假 基隆

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