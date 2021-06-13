快訊

等不到新冠疫苗先打肺炎鏈球菌疫苗？教授駁斥：無此建議

北市聯醫仁愛院區再爆2確診 院方：個案病毒量高且無症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

省道兜售沒客來 台東八嗡嗡鳳梨擔心疫情滯銷

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣成功鎮八嗡嗡鳳梨上市，卻因疫情缺乏消費者購買，鎮農會將協助促銷。圖／成功鎮農會提供
台東縣成功鎮八嗡嗡鳳梨上市，卻因疫情缺乏消費者購買，鎮農會將協助促銷。圖／成功鎮農會提供

台東縣成功鎮八嗡嗡地區鳳梨近日採收，卻碰上疫情，連日來已有農民開發財車在省道銷售，卻沒有遊客，農會預估國內外銷售都不易，將協助促銷；主產區鹿野、延平鳳梨尚未進入成熟期，預定月底採收，鹿野地區農會總幹事陳正笙說，雖擔心疫情衝擊，但相信好農產會有好價位。

八嗡嗡鳳梨6月中轉熟上市，產銷班長陳振明說，八嗡嗡鳳梨最大的特色是鳳梨心可隨果肉一起吃。但疫情嚴重，沒有外銷市場，內銷也出問題，如今在台11線上販售的農民常整天碰不到1名消費者，銷售大受影響，未來1個月逢台東鳳梨產季，影響可能更大。

農會首次協助八嗡嗡鳳梨宅配，將吸收宅配費用，銷售金額全數給農民，隨箱贈送鳳梨清潔劑、鳳梨食譜鳳梨盆栽等製作方法，希望幫助小農度過疫情難關。

成功鎮八嗡嗡鳳梨產地面積、產量並不大。農會理事長宋來安說，八嗡嗡鳳梨面積約14公頃、年產量近500公噸，有充足日照、太平洋海風吹拂和純淨山泉水的灌溉，自然無汙染，產出的鳳梨香氣足、纖維也細，口感佳。

另外，台東主產區鹿野、延平的鳳梨也陸續成熟，面積約150公頃，年產量約6萬公噸，目前已有部分早熟鳳梨上市。

鹿野農會級幹事陳正笙說，通常盤商會進駐收購，成熟期台東未大量降雨，品質不錯，未來價格每台斤應可保持14到15元價位，每顆重2斤半到3斤半的鳳梨是最佳選擇。

鳳梨 農會 疫情

延伸閱讀

每顆愛心粽得來不易！北港農會防疫包粽有撇步

日職／吳念庭敲追平安 歸功「台灣香蕉、鳳梨給我力量」

日本仙台採購台南鳳梨 販售會6月登場

2杯現省40！摩斯×微熱山丘 2款全新「鳳梨飲品」上桌

相關新聞

省道兜售沒客來 台東八嗡嗡鳳梨擔心疫情滯銷

台東縣成功鎮八嗡嗡地區鳳梨近日採收，卻碰上疫情，連日來已有農民開發財車在省道銷售，卻沒有遊客，農會預估國內外銷售都不易，...

台東中央市場 假日身分證分流

台東縣府昨啟動中央市場分流管制，首日身分證雙數採購，每人限1小時，市場僅留3處進出口，需核對身分證、量體溫、實名制。但稽...

花蓮連假人車銳減 2車站設快篩

昨是端午連假第一天，因為疫情嚴峻，返鄉車潮、搭乘大眾運輸人數大減，蘇花路廊南下交通量只剩2成，台鐵搭乘人數也僅1成。花蓮...

不住戶籍恐成疫苗施打孤兒？ 林右昌：以居住地來施打

基隆市長林右昌今天下午舉行防疫記者說明會，有媒體詢問一名長者詢問，戶籍在安樂區，但因女兒嫁至台中，所以搬遷台中長住，擔心...

「長輩不動，醫護動」 林右昌：醫護專人協助疫苗施打

日本致贈124萬劑AZ疫苗已開始配發，基隆市規畫15、16日為85歲以上長者優先施打，市長林右昌今天下午前往設在信義區市...

穆斯林友善粽子應景 移民署籲新住民宅在家防疫過端午

端午節就快到了，吃粽應景一下。移民署宜蘭服務站今年和印尼籍新住民黃燕妮合作，推出應景的「穆斯林友善粽子」印尼棉蘭粽，讓移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。