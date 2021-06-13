省道兜售沒客來 台東八嗡嗡鳳梨擔心疫情滯銷

台東縣成功鎮八嗡嗡地區鳳梨近日採收，卻碰上疫情，連日來已有農民開發財車在省道銷售，卻沒有遊客，農會預估國內外銷售都不易，將協助促銷；主產區鹿野、延平鳳梨尚未進入成熟期，預定月底採收，鹿野地區農會總幹事陳正笙說，雖擔心疫情衝擊，但相信好農產會有好價位。

八嗡嗡鳳梨6月中轉熟上市，產銷班長陳振明說，八嗡嗡鳳梨最大的特色是鳳梨心可隨果肉一起吃。但疫情嚴重，沒有外銷市場，內銷也出問題，如今在台11線上販售的農民常整天碰不到1名消費者，銷售大受影響，未來1個月逢台東鳳梨產季，影響可能更大。

農會首次協助八嗡嗡鳳梨宅配，將吸收宅配費用，銷售金額全數給農民，隨箱贈送鳳梨清潔劑、鳳梨食譜鳳梨盆栽等製作方法，希望幫助小農度過疫情難關。

成功鎮八嗡嗡鳳梨產地面積、產量並不大。農會理事長宋來安說，八嗡嗡鳳梨面積約14公頃、年產量近500公噸，有充足日照、太平洋海風吹拂和純淨山泉水的灌溉，自然無汙染，產出的鳳梨香氣足、纖維也細，口感佳。

另外，台東主產區鹿野、延平的鳳梨也陸續成熟，面積約150公頃，年產量約6萬公噸，目前已有部分早熟鳳梨上市。

鹿野農會級幹事陳正笙說，通常盤商會進駐收購，成熟期台東未大量降雨，品質不錯，未來價格每台斤應可保持14到15元價位，每顆重2斤半到3斤半的鳳梨是最佳選擇。