不住戶籍恐成疫苗施打孤兒？林右昌：以居住地來施打

基隆市長林右昌今天下午舉行防疫記者說明會，有媒體詢問一名長者詢問，戶籍在安樂區，但因女兒嫁至台中，所以搬遷台中長住，擔心成疫苗施打孤兒。林右昌說，中央有清楚的指示，長者施打疫苗以居住地為主，不會有問題。

媒體詢問，有一位85歲長者戶籍在安樂區，但因女兒嫁至台中，所以搬遷台中長住，他有打電話去台中大里區的衛生所詢問，當地衛生單位說需要造冊才能按名冊通知施打時間及地點，但他不在名冊內；他也有問安樂區衛生所，答案是會依據鄰里名冊分配疫苗。

長者說，他人在台中，擔心人回來基隆波 奔有感染的危險。這名老伯詢問，像他這樣不在籍的人不就被邊緣化，成了疫苗孤兒，基隆市府是否可以協助。

林右昌表示，中央有清楚的指示，長者施打疫苗以居住地為主，可能有些長者戶籍在基隆但住外縣市，也有戶籍在外縣市但住在基隆，這兩種情況都不會有問題，市府也會協助，可向市府求助，市府也會幫忙向台中詢問，這部分不會有問題。

林右昌說，基隆高齡長輩施打，將由市府統一造冊，里長與里幹事發送疫苗接種通知單，長者一定打得到，不需要預約，更不需排隊。生日在民國25年12月31日前列為第一波施打，時間訂在6月15、16日兩天，上午9點到12點以及下午2點到5點時段。 只要資格符合，居住在基隆但戶籍不在基隆者也可施打，萬一長者未收到通知單，均可洽詢區公所補領取通知單。