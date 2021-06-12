「長輩不動，醫護動」 林右昌：醫護專人協助疫苗施打

日本致贈124萬劑AZ疫苗已開始配發，基隆市規畫15、16日為85歲以上長者優先施打，市長林右昌今天下午前往設在信義區市立體育館接種站視察準備狀況，表示「長輩不動，醫護動」，由醫護專人協助長輩完成疫苗施打。

林右昌說，中央分兩批撥發，在第一批55萬劑中，基隆分配到1萬2千劑，會分兩部分施打，第一部分是中央明確規定1、2、3、5、7類人員，扣除前述之外，市府將先為85歲以上（原住民為75歲以上）長者優先施打，基隆市約有7258位長者安排第一優先施打對象。

林右昌表示，市府會統一造冊，里長與里幹事發送疫苗接種通知單，長者一定打得到，不需要預約，更不需排隊！生日在民國25年12月31日前列為第一波施打，時間為15、16日兩天，上午9點到12點以及下午2點到5點時段。 只要資格符合，居住在基隆但戶籍不在基隆者也可施打，萬一長者未收到通知單，均可洽詢區公所補領取通知單。

林右昌提醒長輩，收到里長/里幹事所發的通知單請攜帶通知單、健保卡以及事先填寫好評估與施打同意書，依通知時間提早30分鐘到達指定地點，長輩到場後工作人員將確認身分，依次序引導入座安排施打，長輩就定位後只需坐好不需要再移動，一切會由醫護人員完成所有疫苗施打的動作，長者唯一要做的動作就是坐在座位上，觀察無礙後即可離開。