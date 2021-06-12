快訊

郭董碰難題 上海復星醫藥：台灣採購BNT疫苗必須透過復星

獨／食藥署核准3款居家快篩 免戳鼻咽準確度逾8成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「長輩不動，醫護動」 林右昌：醫護專人協助疫苗施打

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「長輩不動，醫護動」，林右昌指示由醫護專人協助長輩完成疫苗施打。圖／基隆市政府提供
「長輩不動，醫護動」，林右昌指示由醫護專人協助長輩完成疫苗施打。圖／基隆市政府提供

日本致贈124萬劑AZ疫苗已開始配發，基隆市規畫15、16日為85歲以上長者優先施打，市長林右昌今天下午前往設在信義區市立體育館接種站視察準備狀況，表示「長輩不動，醫護動」，由醫護專人協助長輩完成疫苗施打。

林右昌說，中央分兩批撥發，在第一批55萬劑中，基隆分配到1萬2千劑，會分兩部分施打，第一部分是中央明確規定1、2、3、5、7類人員，扣除前述之外，市府將先為85歲以上（原住民為75歲以上）長者優先施打，基隆市約有7258位長者安排第一優先施打對象。

林右昌表示，市府會統一造冊，里長與里幹事發送疫苗接種通知單，長者一定打得到，不需要預約，更不需排隊！生日在民國25年12月31日前列為第一波施打，時間為15、16日兩天，上午9點到12點以及下午2點到5點時段。 只要資格符合，居住在基隆但戶籍不在基隆者也可施打，萬一長者未收到通知單，均可洽詢區公所補領取通知單。

林右昌提醒長輩，收到里長/里幹事所發的通知單請攜帶通知單、健保卡以及事先填寫好評估與施打同意書，依通知時間提早30分鐘到達指定地點，長輩到場後工作人員將確認身分，依次序引導入座安排施打，長輩就定位後只需坐好不需要再移動，一切會由醫護人員完成所有疫苗施打的動作，長者唯一要做的動作就是坐在座位上，觀察無礙後即可離開。

詳細施打資訊，可上市府FB專頁查詢 ；如有任何疫苗施打問題，亦可直接撥打各區公所詢問。

「長輩不動，醫護動」，林右昌指示由醫護專人協助長輩完成疫苗施打。圖／基隆市政府提供
「長輩不動，醫護動」，林右昌指示由醫護專人協助長輩完成疫苗施打。圖／基隆市政府提供
「長輩不動，醫護動」，林右昌指示由醫護專人協助長輩完成疫苗施打。圖／基隆市政府提供
「長輩不動，醫護動」，林右昌指示由醫護專人協助長輩完成疫苗施打。圖／基隆市政府提供
「長輩不動，醫護動」，林右昌指示由醫護專人協助長輩完成疫苗施打。圖／基隆市政府提供
「長輩不動，醫護動」，林右昌指示由醫護專人協助長輩完成疫苗施打。圖／基隆市政府提供

AZ疫苗 基隆 林右昌

延伸閱讀

次長萬華疫情破口爭議 林右昌：防疫當前甩鍋沒有意義

基隆疫苗分配1萬2千劑 林右昌臉書貼醫護與病毒對抗照

開會上班活動都遠距 林右昌隔空頒獎用這招照片爆紅

林右昌視訊頒獎照片 網友讚鏡頭逼真化身魔術師

相關新聞

「長輩不動，醫護動」 林右昌：醫護專人協助疫苗施打

日本致贈124萬劑AZ疫苗已開始配發，基隆市規畫15、16日為85歲以上長者優先施打，市長林右昌今天下午前往設在信義區市...

1萬5000萬劑疫苗今抵宜蘭 88歲以上長者16日優先打

疫情延燒之際，民眾最關心的就是疫苗何時開打。宜蘭縣今天早上收到中央配發1萬5千劑疫苗，受惠對象為一類至三類尚未接種人員，...

連假首日花蓮鐵公路人車潮大減 縣府鼓勵返鄉民眾快篩

今天是端午連假第一天，因為疫情嚴峻，連假車潮、搭乘大眾運輸人數大減，公路部分蘇花路廊南下交通量只剩以往2成，台鐵搭乘人數...

穆斯林友善粽子應景 移民署籲新住民宅在家防疫過端午

端午節就快到了，吃粽應景一下。移民署宜蘭服務站今年和印尼籍新住民黃燕妮合作，推出應景的「穆斯林友善粽子」印尼棉蘭粽，讓移...

全台首座基隆文化中心走過35年歲月 2億翻修美術館規格

全台首座基隆文化中心迄今超過35年，為基隆重要藝文核心，市府擬具「基隆美術館展場提升計畫」工程案，向文化部爭取2億4千萬...

警戒三級基隆強制關閉娛樂業者551家 娛樂稅減收534萬

因應中央流行疫情指揮中心延長新冠肺炎疫情全國三級警戒，公告5月15日起應配合強制關閉的埸所、行業，基隆市受影響查定課徵娛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。