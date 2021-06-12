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連假首日花蓮鐵公路人車潮大減 縣府鼓勵返鄉民眾快篩

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花路廊今天南下交通順暢，公路總局估計每小時僅約200輛次，和往年同期相比大減8成。圖／讀者提供
蘇花路廊今天南下交通順暢，公路總局估計每小時僅約200輛次，和往年同期相比大減8成。圖／讀者提供

今天是端午連假第一天，因為疫情嚴峻，連假車潮、搭乘大眾運輸人數大減，公路部分蘇花路廊南下交通量只剩以往2成，台鐵搭乘人數也僅1成。花蓮縣府在花蓮、玉里兩個火車站設免費快篩站，鼓勵旅客下車就篩檢，昨天共採檢630人，全部是陰性。

公路總局統計，蘇花改與蘇花公路的蘇花路廊，今天南下交通量，每小時僅約200輛次，和往年同期相比，減少8成。北花客運部分，因疫情關係乘客原本就很少，有業者表示，目前已減班到一天僅剩2班，上午沒有旅客搭車。

鐵路部分，在政府大力宣導避免不必要的移動、鼓勵退票下，端午連假搭車率極低，台鐵估計一天僅1000多人，約僅以往的1成。

縣境最北端的新城警分局，連日來加強巡視省道台9線、台8線中橫公路，以及太魯閣國家公園、七星潭遊憩區等重要景點，發現車流量不多，也沒有民眾逗留；玉里警分局為防止民眾端午節到傳統市場採買，造成群聚，配合玉里鎮公所，到菜市場實施分流管制宣導。

因應端午返鄉潮，花蓮縣政府昨起一連4天在花蓮和玉里兩個火車站，增設快篩站，供返鄉旅客篩檢。針對開車來到花蓮的民眾，縣府呼籲可向縣府預約，到花蓮市衛生所快篩，電話預約專線：（03）8236523、（03）8232280（服務時間每天上午8時至下午6時）、24小時簡訊預約：0988537715、0975500511，簡訊寄送後將於上班時間由專人回覆，請檢測民眾務必配戴口罩，攜帶筆、手機及健保卡。

蘇花路廊今天南下交通順暢，公路總局估計每小時僅約200輛次，和往年同期相比大減8成。圖／讀者提供
蘇花路廊今天南下交通順暢，公路總局估計每小時僅約200輛次，和往年同期相比大減8成。圖／讀者提供

連假 快篩

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